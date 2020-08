For at minde bilisterne om at være ekstra opmærksomme og respektere fartgrænserne på skolevejene er Egedal Kommune gået sammen med Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden i den landsdækkende skolestartskampagne ?Børn på vej?. Pressefoto

Kommune til bilisterne: "Sænk nu farten på skolevejene"

En undersøgelse viser, at knap hver 5. kører for stærkt på skolevejene. Det får nu blandt andet Egedal Kommune til at reagere

Nu er skolerne åbnet igen efter ferien og det vrimler med mange forventningsfulde børn på landets skoleveje. Det stiller store krav til de øvrige trafikanter, da mange børn endnu ikke har den store erfaring med at gå eller cykle i trafikken, som ofte kan være intensiv i myldretiden ved skolerne.

For at minde bilisterne om at være ekstra opmærksomme og respektere fartgrænserne på skolevejene er Egedal Kommune gået sammen med Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden i den landsdækkende skolestartskampagne "Børn på vej".

Fra den 10.-30. august vil kampagnen blandt andet kunne ses på plakater på mange skoleveje.

"Pas på børnene i trafikken. Husk, at vi som voksne, skal være gode rollemodeller i trafikken. Vi skal overholde færdselsreglerne, vise hensyn og inspirere børnene til en god trafikkultur. Jeg håber, at de ophængte plakater vil minde os om det," siger Bo Vesth formand for Teknik- og Miljøudvalget, Egedal Kommune.

Selv om de fleste respekterer fartgrænserne på skolevejene og viser hensyn, så er der stadig udfordringer. I august sidste år gennemførte politiet en fire ugers kontrol ved skolerne og sigtede 6.200 personer for at køre for stærkt, viser tal fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Overtrædelser I en undersøgelse, som Epinion har gennemført for Rådet for Sikker Trafik tidligere i år, svarede 18 % af bilisterne, at de i løbet af de seneste tre måneder er kommet til at overtræde hastighedsgrænsen i bil på en skolevej op til flere gange.

"Man kan være så tidspresset om morgenen, at man fristes til at køre for stærkt. Men især nu hvor der er mange børn på skolevejene, er det særligt vigtigt at holde øje med sin fart og respektere fartgrænserne. Børn har svært ved at vurdere, om de kan nå at krydse vejen, hvis bilisterne kører for hurtigt. Så vær opmærksom og vis hensyn til børnene," siger Rosa Nissen, projektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Knap hver 5. kører for stærkt på skolevejene, viser en undersøgelse blandt 1.226 bilister, som Epinion gennemførte for Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring i januar.