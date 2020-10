Nye borgere i Egedal Kommune bliver blandt andet budt velkommen med en frøpose. Foto: Egedal Kommune

Kommune byder nye borgere velkommen med "goodiebag"

Malebog, frøpose og billetter til kulturoplevelser er blot nogle af de ting, man som ny borger får med, hvis man vælger at skifte adresse til Egedal Kommune

Lokalavisen Egedal - 30. oktober 2020 kl. 07:08 Kontakt redaktionen

Egedal Kommune lancerer et nyt koncept for at give tilflyttere til kommunen en god start på det nye liv i Egedal. I pakken, som tilflytterne kan hente på deres lokale bibliotek, er blandt andet en malebog for både børn og voksne, med billeder af de smukke landskaber, forskellige vartegn, lokale destinationer og de interessante bygninger. Altså kendetegn der er værd at besøge for at opsnuse kommunens historie mv.

Borgerne får også en særlig frøblanding, "Egedal-blandingen", som kommunen har fået specielt udviklet for at øge den samlede biodiversitet i kommunen. På sigt følger flere ting til velkomstpakken, bl.a. billetter til kulturoplevelser, busture og hilsner fra det lokale erhvervsliv. Busserne holder dog stille og afventer en bedre corona-situation.

"Når vi byder nye borgere velkommen i Egedal, skal de ikke blot høre om deres nye kommune. Velkomstpakken skal give vores nye borgere et tilhørsforhold til de unikke lokalområder. Samtidig får man mulighed for at mødes med andre i samme situation og få nye venskaber. Jeg håber, at det vil skabe et godt grundlag for fællesskab og forankring af verdens bedste hverdag i Egedal," forklarer Egedals borgmester, Karsten Søndergaard, i en pressemeddelelse fra Egedal Kommune.

Flere nye kommer til Der kommer flere og flere nye borgere i Egedal Kommune. Kommunen har gennem de seneste år oplevet vækst i indbyggertallet, og det nye initiativ skal give tilflyttere et godt grundlag for at knytte sig til deres lokalområde og en mulighed for at blive en del af fællesskabet på tværs af kommunens i alt 17 bysamfund.

"En forudsætning for at blive en del af et fællesskab er at blive budt godt indenfor. Derfor gør vi altså nu en ekstra indsats for tilflyttere. Hvis de nye borgere får en god og positiv start på deres liv i Egedal, kan de også være med til at sprede deres gode oplevelse af Egedal til nære og bekendte uden for kommunegrænsen," siger Karsten Søndergaard.

En gang om måneden sender borgmesteren et velkomstbrev ud til de borgere, der er flyttet til kommunen i løbet af måneden. Brevet lander i borgernes e-Boks og informerer bl.a. om kommunens mange tilbud og muligheder og opfordrer til at følge med og bidrage på de sociale medier med #mitegedal. Brevet blev sendt for første gang i juni måned, hvor 1003 nye borgere modtog brevet. Siden da er flere kommet til, så der i alt fra 1. januar til 1. oktober er flyttet 1538 nye borgere over 18 år til Egedal og altså har modtaget et brev fra borgmesteren.

"+Når vores nye borgere i fremtiden flytter til kommunen, så skal de opleve den! Derfor bliver de i fremtiden inviteret med på en bustur rundt i kommunen, hvor jeg vil tage med for vise dem egedalborgernes yndlingssteder, siger Karsten Søndergaard.

pressemeddelelse