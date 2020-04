Roskilde kommune har fremrykket betalinger for omkring 100 millioner kroner og regner med at dette tal stiger til omkring 150 millioner kroner over de kommende uger.

Kommunal hjælp på vej til lokalt erhvervsliv

Økonomiudvalget i Roskilde Kommune har tidligere besluttet at fremrykke betalinger til egne leverandører, og nu vil kommunen også opfordre de firmaer, der samarbejder med kommunen til at betale deres underleverandører hurtigst muligt

Lokalavisen Egedal - 04. april 2020 kl. 08:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde kommune har fremrykket betalinger for omkring 100 millioner kroner og regner med at dette tal stiger til omkring 150 millioner kroner over de kommende uger, men der skal gøres mere. Derfor besluttede Økonomiudvalget at sætte gang i nye konkrete tiltag - et af dem er at opfordre leverandører til at betale deres underleverandører hurtigst muligt.

"Vi ønsker, at støtte det lokale erhvervsliv med de værktøjer, vi har i en tid, hvor konsekvenserne af coronavirus rammer hårdt. En stor del af kommunens hjælp ligger i likviditet. Nu sørger vi for at betale vores regninger lidt hurtigere og håber på, at det styrker de kassebeholdninger, der er rundt om i virksomhederne her i Roskilde, men for at dette kan få den største effekt på det samlede erhvervsliv, vil jeg opfordre til, at kommunens leverandører også tager samme hensyn til dem, som de selv får leverancer og varer fra, siger borgmester Tomas Breddam.

Fremrykning af renoveringsarbejde

Økonomiudvalget besluttede også at fremrykke allerede planlagt renoveringsarbejde på de kommunale institutioner, hvor det giver mening. Dermed bliver det muligt at gennemføre opgaver på denne side af sommerferien, der ellers først var planlagt til gennemførelse henover sommeren og i efteråret.

"Fremrykningen af renoveringsarbejde er oplagt i en tid, hvor mange af vores institutioner og skoler alligevel står tomme. Vi sætter derfor i gang de steder, hvor det giver mening. Det vil først og fremmest gavne byggebranchen, men det er mit håb, at det alligevel i en eller anden form vil smitte af på eksempelvis byens detailhandel, understreger borgmester Tomas Breddam.

Økonomiudvalget er ligeledes åbne for at kigge på fremrykning af enkelte anlægsprojekter, det kræver dog en byrådsbeslutning for hvert enkelt projekt.