Egedal har længe været en grøn klimakommune, men nu kan man prale af at være en klimakommune plus

Kommer i fint selskab: Nu bliver Egedal en "klimakommune plus"

Ni kommuner i Danmark kan kalde sig klimakommune plus. Én af dem er Egedal, da man opfylder kriterierne "Ansvarlig kommune" og "Global Covenant of Mayors"

Egedal Kommune har siden 2008 været klimakommune, hvor man har forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen fra egne bygninger og transport med to procent årligt.

Kommunen har med andre ord opfyldt de stillede mål, og da man i forvejen indfrier to ud af seks initiativer, nemlig "Ansvarlig kommune" og "Global Covenant of Mayors", så kan man få titlen som en såkaldt "klimakommune plus" ved Danmarks Naturfredningsforening.

Det valgte byrådet at takke ja til på onsdagens møde, som grundet corona-krisen blev afviklet i en virtuel udgave.

"Vi er glade for, at vi som kommune kan opfylde to ud af seks initiativer, og nu kan vi sætte arbejdet i gang for at opfylde flere mål," sagde SF's Jens Skov, inden den radikale løsgænger Jacob Loessl tog ordet.

"Der er noget signalværdi i at være én af de ni kommuner, som går forrest og viser retningen," sagde Jacob Loessl.

Også Charlotte Haagendrup (C) erklærede sig klar til titlen som klimakommune plus.

"Vi er med på det her, og vi vil gerne gøre noget godt for moder jord, men det skal ikke være en deltagelse, som betyder, at vi nu trækker en masse ned over hovedet på folk. Jeg vil gerne opfylde de fire øvrige initiativer, men vi må tage en snak om, hvordan vi kommer derhen," lød det fra Charlotte Haagendrup.