Se billedserie Den 49-årige pædagog Gitte Markussen kommer ind på livet af de utilpassede unge på fritidshjemmet, hvor hun arbejder, ved at tage dem med i køkkenet. Her ses hun i sit eget køkken i Ølstykke.

Køkkenet er drengenes frirum

Lokalavisen Egedal - 31. januar 2020 kl. 09:51 Af Anne Lønstrup

Ølstykke Da pædagog Gitte Markussen begyndte i sit job på et fritidshjem i Skovlunde, anede hun først ikke, hvordan hun skulle skabe kontakt til de unge drenge mellem 13 og 18 år, som hang ud der.

"Det var drenge, som kommunen gerne ville have væk fra gaden. På fritidshjemmet sad de mest foran computeren og ville ikke andet," fortæller hun.

For at få hul på sagerne begyndte hun at bage pandekager til de unge. Det blev hun ved med i de første 14 dage, og det virkede!

"De kom ud i køkkenet, og de blev jo nødt til at snakke med mig. Det blev meget hurtigt til en god kontakt," siger Gitte Markussen.

Folk er trætte af dem

Mange ville formentlig have løbet skrigende bort, hvis de havde stået i samme udfordring som Gitte Markussen gjorde for tre år siden.

"Jeg har da stået midt i slåskampe mellem de unge, og de kan også være truende, men jeg er god til at bevare roen i situationen, og jeg er ikke bange. Selv om sådan en dreng kan være dum og modbydelig, så ser jeg bare et lille barn, der er blevet svigtet. De kan drengene mærke. De ved, at jeg virkelig godt kan lide dem," siger Gitte Markussen.

Hun beskriver drengene som nogle, folk generelt er blevet godt trætte af. Både i skolen og på fritidshjemmet larmer de og gider ikke noget.

"De tror ikke, at de kan noget, og de lader typisk ikke nogen komme ind på livet af sig. Mange af dem har en anden etnisk baggrund, de får måske ikke den store støtte til at begå sig i skolen hjemmefra, og succesoplevelser har de ingen af. Folk rundt om dem, er træt af dem, og det bliver jeg virkelig også nogle gange. Men jeg har opdaget, at i køkkenet kan jeg fastholde deres interesse og give dem et frirum," siger hun.

Madlavning er hygge

Fritidshjemmet har åbent både i dag- og aftentimer. Derfor bliver der også spist på fritidshjemmet, men indtil Gitte Markussen inviterede drengene med i køkkenet, havde de lige kunnet finde af at hælde kogende vand over nogle nudler eller at ringe efter en pizza, som de fik bragt ud.

Nu spurgte de hende, om hun kunne lære dem at lave en hel middag med kartofter, grøntsager, sovs og kød. Især bearnaisesovs stod højt på deres ønskeliste. Og da først interessen for mad var vakt, var der hul igennem for alt muligt andet.

"Når man laver mad sammen, hygger man sig, og så begynder man også helt naturligt at tale sammen om andre ting. På den baggrund er det lykkedes mig at skubbe drengene i en god retning," siger Gitte Markussen, der bl.a. har hjulpet drengene med ansøgninger til fritidsjob og bakket dem op i forbindelse med eksaminer på skolen.

"Nu kommer de og fortæller mig om det, hvis de har fået et syv-tal, og jeg kan mærke, at de føler, at jeg har en andel i det."

Succesoplevelser

Senest har Gitte Markussen - der både er uddannet køkkenassistent og pædagog - deltaget i TV2-programmet 'Sukkerchok', hvor hun konkurrerer med ni andre i at blive Danmarks bedste til at lave slik og desserter. Hun havde inviteret nogle af drengene med til mødet med tv-producerne, og det gav ifølge Gitte Markussen drengene noget tiltrængt prestige at være med til den oplevelse.

Hun har som pædagog i fritidshjemmet også timer i skolen, og her har hun fundet på en ny måde at kombinere pædagogik og madlavning.

"Jeg har tænkt over, hvad jeg som pædagog kunne byde ind med, fremfor at står i et hjørne og dele blyanter ud. Derfor har jeg nu aftalt med skolen, at jeg tager nogle af bøllerne fra to 8. klasser med ud at handle ind, så vi kan gå i køkkenet sammen og f.eks. bage boller, som vi så kan byde klassekammeraterne på. Det er igen et projekt, der handler om at skabe succesoplevelser."