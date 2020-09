Knallert-ræs ved Ølstykke Stadion

"En patrulje kørte til dertil, hvor de fik kontakt til en mindre gruppe unge på knallerter, og patruljen fik en snak med dem om deres opførsel, inden de unge blev sendt videre fra stedet," lyder det fra politiet, som også oplyser, at der på Svestrupvej blev standset to unge knallertkørende 16-årige mænd fra Roskilde.

"Vores patrulje havde en formodning om, at de to knallerter var konstruktivt ændrede. Det blev konstateret, at de begge kunne køre hurtigere end det tilladte, og de to unge mænd modtog derfor begge sigtelser for at køre på tunede knallerter.