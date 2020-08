Nu ligger det helt fast. En gruppe Egedal-forældre til børn i klub får penge tilbage for det manglende klubtilbud under den første corona-genåbning. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Klubtilbud var der ikke: Nu får forældrene pengene tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klubtilbud var der ikke: Nu får forældrene pengene tilbage

Egedal-forældre betales tilbage for manglende klubtilbud under den første corona-genåbning

Lokalavisen Egedal - 14. august 2020 kl. 16:01 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er penge på vej til Egedal-forældre med børn i kommunens klubtilbud.

Torsdag eftermiddag kunne et enigt Familieudvalg i Egedal nemlig give grønt lys til en forældre-tilbagebetaling for det manglende klub-tilbud i forbindelse med regeringens "corona-genåbning fase 1", der lå i perioden fra den 15. april til og med den 24. maj.

"Vi var ikke i tvivl om at følge indstillingen fra vores administration, for når forældrene i en periode har betalt for et tilbud, som ikke har været der, så skal de selvfølgelig kompenseres. De har jo betalt for en ydelse, som de ikke har fået, så den er sådan set ikke meget længere," siger Carina Buurskov (V), formand for Familieudvalget.

Dermed kan forældre til klubbørn i 6.-7. klassetrin se frem til en samlet tilbagebetaling på cirka 230.000 kroner, mens forældre til børn i 4.-5. klasse på privatskole kan forvente en tilbagebetaling på cirka 34.200 kroner.

Skal ikke betale "Beløbet har ikke været et fokus-punkt for os. Det er selvfølgelig ikke ret meget, men forældrene skal ikke betale for noget, som de ikke har fået," siger Carina Buurskov.

Som Lokalavisen Egedal skrev i sidste uge, så blev sagen bragt til politisk behandling efter en henvendelse fra cirka 30 forældre til børn primært i SFO eller klub. Forældrene spurgte administrationen om mulighed for tilbagebetaling i hele perioden eller dele af faserne.

"Forældrene henvendte sig til os, fordi de ikke følte, at de fik vores klub-tilbud i den første corona-periode. Derfor valgte vores administration at kigge på det og komme med en indstilling til os," siger Carina Buurskov.

Mens administrationen har vurderet, at der i perioden blev givet et samlet skole, SFO og klubtilbud for børn fra 0.- 5. klasse samt nødpasning, så blev der etableret et tilbud med opsyn for 4.-5. klasses elever på skolerne efter kl. 13.00 samt nødpasning i SFO i tidsrummene kl. 6.30-8.00 og kl. 13.00-17.00. Derfor mener administrationen, at forældre med børn i de omtalte tilbud har fået et tilbud, og på den baggrund er en forældre-tilbagebetaling blevet afvist.

Det forholder sig dog anderledes for de ældste elever i folkeskolen samt for de ældste børn i klub, der ikke var omfattet af regeringens genåbning i "fase 1". De har, ifølge administrationen, været afskåret fra at modtage kommunalt klubtilbud grundet sundhedsstyrelsens retningslinjer, hvor børnegrupper ikke måtte blandes på tværs.