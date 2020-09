Busstoppestedet ved Boesagerskolen. Skal mine børn vente her en time, lyder kritikken fra en mor. Foto: FDL

Klokken ringer ud - vent en time på bussen

Siden skolebussen mellem Smørum og Ledøje blev nedlagt, har eleverne fået alt for lang rejsetid hjem, lyder kritikken

Lokalavisen Egedal - 23. september 2020 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man som elev på Boesagerskolen i Smørum skal mod Ledøje og Nybølle, når der er fri fra skole, er det blevet noget kompliceret. Med ofte næsten en times ventetid på bussen.

Sådan lyder kritikken af busordningen mellem de to byer. En mor, der bor i Ledøje, er blevet så træt af det hun mener er en helt uholdbar løsning, at hun har forsøgt at få skolen til at gøre noget ved sagen.

Da hun ikke føler der er sket noget, har hun valgt at kontakte Lokalavisen.

"Bare for at tage et eksempel, så ringer skolen ud klokken 14.15, og bussen kører 14.07. Eleverne må ikke få fri før tid", siger Karina McGovern Jensen.

"Og da eleverne ikke ikke må være på skolen, skal de stå i alt slags vejr i meget lang tid før den næste bus kører."

Med den forestående vinter er det en situation hun bryder sig meget lidt om. Hun har to børn, i 6. og 9. klasse.

"Den mindste kan man selvfølgelig sige kan gå i klubben, men det kan den ældste ikke. Og det kan da ikke være rigtigt, at man skal bruge så lang tid på at komme hjem", siger Karina McGovern Jensen.

Skolebus nedlagt Hun forklarer, at da kommunen i sin tid fjernede den hidtidige skolebus mellem Smørum og Ledøje, fik forældrene besked om at den løsning man lavede efter dette, ville være bedre.

"Man havde fat i Movia, og i kort tid passede det også fint. Men så ændrede man ringetiderne med 5 minutter ekstra, og så passede det ikke mere."

Såvidt hun er orienteret, har skolen haft fat i Movia, som ikke ønskede at ændre deres bustider.

"Hvorfor skulle de også det, når det er kommunens beslutning at alle i Egedal åbenbart skal have fri på samme tidspunkt?"

Hun mener løsningen i stedet må ligge i, at skolen ændrer sine ringetider. Som nævnt har hun forsøgt med henvendelse til skoleledelsen, men har ikke fået nogen tilbagemelding.

"Er løsningen at mine drenge skal til tandlægen eller lægen hver dag så jeg kan skrive at de skal have fri før tid?", spørger Karina McGovern Jensen.