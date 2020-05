Flere beboere langs Stenløse Å har tidligere givet udtryk for deres modstand mod den mulige omlægning og rørlægning af å'en. Nu vil følgegruppe have Novafos til at trække VVM-rapport tilbage. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Klimatilpasning af Stenløse: Følgegruppe vil have Novafos til at trække VVM-rapport tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klimatilpasning af Stenløse: Følgegruppe vil have Novafos til at trække VVM-rapport tilbage

"Vi har konstateret, at der reelt ikke er tale om et klimatilpasningsprojekt, men om et helt almindeligt spildevandsprojekt," lyder det fra følgegruppe, som anmoder om at Miljøkonsekvensrapporten trækkes tilbage

Lokalavisen Egedal - 13. maj 2020 kl. 13:09 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Følgegruppen til projektet "Klimatilpasning af Stenløse by", der omfatter den mulige omlægning og rørlægning af Stenløse Å, er på banen med en klar besked til både Novafos, Egedal Kommune og samtlige byrådsmedlemmer.

Den går kort og godt ud på, at Novafos tilbagekalder den såkaldte miljøkonsekvensrapport (VVM-rapport, red) inden den politiske behandling i byrådet senere på måneden.

"Normalt er det en følgegruppes ansvar at se, om formål og resultat er samstemmende. Vi kan konstatere, at projektet har den modsatte effekt end formålet, og tilsyneladende bygger hele projektet på forkerte oplysninger om tidligere store oversvømmelser, senest bekræftet af Beredskabsdirektør Kim Lintrup. Vi har konstateret, at der reelt ikke er tale om et klimatilpasningsprojekt, men om et helt almindeligt spildevandsprojekt. Vi beder derfor Novafos om at trække VVM-rapport tilbage, så den ikke behandles politisk i sin nuværende udgave," skriver følgegruppen i en mail til Carsten Nystrup, direktør hos Novafos.

Følgegruppen skriver endvidere, at spildevandsprojektet har vist sig at have den modsatte effekt på klimasikringen end formålet.

Rapporten er en trussel "Konklusionen er, at store dele af byen herunder Egedal Centeret, Plejecenteret Damgårdsparken, Sandalparken, industrikvarteret og over 100 private ejendomme samt mange veje efterfølgende vil få større risiko for oversvømmelser efter en rørlægning af Stenløse Å dimensioneret til en 10 års hændelse som beskrevet i rapporten, i forhold til den 20 års hændelse, som å'en håndterer nu. Vi ser løsningen i VVM-rapporten som en trussel for mange lodsejere med hensyn til oversvømmelser. Beredskabet skal i disse situationer så sættes ind, og de har ingen mulighed for at kunne pumpe vandet væk. Der forefindes ingen beredskabsplan for dette scenarie," lyder det fra følgegruppen, som også konstaterer, at arbejdet i gruppen har været hæmmet af corona-nedlukningen.

"Der har kun været afholdt et indledende møde i februar, hvor vores arbejde skulle diskuteres, men det arbejde blev suspenderet af corona-krisen. Vi har ikke haft mulighed for at arbejde i gruppen eller holde møder. Niras/Novafos svarede på en del spørgsmål på skrift i skemaform, men værdien i en følgegruppe opstår i debatten omkring spørgsmålene - denne debat har ikke været mulig," lyder det fra følgegruppen.