Klar med kost og spand: Rengøringen spiller en nøglerolle i Egedals genåbningsplan

Egedal Kommune er i dialog med sit rengøringsfirma om tilrettelæggelsen af arbejdet, så smittefaren reduceres i både skoler og dagindstitutioner

Når børnene i Egedal Kommune efter påske vender tilbage til hverdagen i skoler og daginstitutioner, så bliver det i lokaler, som er rengjort fra top til tå.

Rengøringen har nemlig en særdeles høj prioritet i den genåbningsplan, som kommunen er i fuld gang med at planlægge efter regeringens udmelding om en gradvis åbning af Danmark.

"I nedlukningsperioden har der været særlig fokus på at sikre, at bygningerne i Egedal er klar til at modtage børn igen. Der er blevet gennemført vedligeholdelsesarbejder, og der har været ekstra fokus på rengøring. Denne fokus på rengøring - og på at der er håndsprit og sæbe til stede - fortsætter selvfølgelig med ekstra kraft nu, hvor bygningerne åbnes," lyder det fra Egedal Kommune.

Borgmester Karsten Søndergaard (V) understreger også, at dialogen med det rengøringsfirma, som gør rent på de lokale skoler og institutioner, er i fuld gang.

"Vi skal naturligvis have en snak om tilrettelæggelsen af det rengøringsarbejde, som nu skal sættes i værk. Det handler blandt andet om rengøringen af bordplader og andre overflader, så smittefaren reduceres," siger Karsten Søndergaard.

Men har I volumen i jeres rengøring til at efterleve de sundhedsmæssige krav, der nu stilles i forbindelse med genåbningen?

"Det vil jeg mene, men har vi det ikke, så får vi det, for rengøringen har et stort fokus i den kommende genåbning."

Karsten Søndergaard mener i det hele taget, at Egedal Kommune er klar og rustet til at byde børnene indenfor i de velkendte rammer.

"Vi har hele tiden været forberedt på, at genåbningen ville komme, men vi kendte ikke den præcise dato. Det gør vi nu, og så sætter vi vores plan i værk. Det er ikke en plan, som vi laver på én dag. Det kræver flere møder med ledere og medarbejdere - også i løbet af påsken, men processen er i gang, og vi har en uge til at få styr på det hele," siger Karsten Søndergaard, som godt kan forstå, hvis der er børn, forældre og medarbejdere, som har en vis bekymring over at skulle tilbage, mens landet stadig befinder sig i en corona-krise.

Kan forstå bekymring "Jeg kan sagtens sætte mig ind i folks tankegang i forhold til smitte-risikoen. Før skulle vi blive hjemme, og nu skal vi i skole og børnehave igen, men det er op til os samt vores ledere og medarbejdere at tilrettelægge en dag, hvor vi mindsker risikoen. Det handler som sagt om at opholde sig i små grupper, holde afstand, være mest muligt udenfor, og så have fokus på rengøringen," siger Karsten Søndergaard.

Han mener godt, at den nye dagligdag kan fungere på de kommunale skoler.

"Vi skal sørge for at børnene er meget ude, og når de så er indenfor, så er der mulighed for at sprede sig rundt på skolen, da de store elever ikke er til stede. Jeg er godt klar over, at opgaven ikke er nem, men mit budskab til ledere og medarbejdere er at samarbejde om at finde finde brugbare løsninger. Vi har brug for jer," siger borgmesteren til Lokalavisen Egedal.

Har forældrene den mulighed, at de kan holde deres børn hjemme, hvis de frygter at børnene blive smittede?

"Jeg har fået en melding om at elever med sårbare familiemedlemmer i risikogruppen kan blive hjemme."

Egedal Kommune oplyser desuden, at mange steder er der gode udearealer, som hen over påsken får et ekstra tjek, så de er klar til at modtage børnene.

Andre steder undersøges mulighederne for at leje busser, og finde egnede steder i kommunen, hvor børnene både kan lege og lære udendørs. Kommunens sundhedsplejersker vil også i de første uge komme rundt på de enkelte matrikler og følge op på, at hygiejnereglerne overholdes.