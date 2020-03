Afgangseleverne på Ganløse Skole opnåede et fornemt karaktergennemsnit. Kun Balsmoseskolen i Smørum har gjort det bedre. Foto: Anton Gvozdikov - stock.adobe.co

Send til din ven. X Artiklen: Karakter-højdespringer: Ganløse Skole går fra 7,3 i snit til 8,1 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Karakter-højdespringer: Ganløse Skole går fra 7,3 i snit til 8,1

"Jeg er både glad og stolt, men vi er ikke kommet til sovende til det. Både lærere, elever og forældre fortjener stor ros," siger Lise Bjerregaard, distriksskoleleder i Ganløse

Lokalavisen Egedal - 06. marts 2020 kl. 14:15 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skoleåret 2018/19 på Ganløse Skole kan godt betegnes som en dans på roser.

I hvert fald, når man tager et kig på det karaktergennemsnit, som de lokale elever har scoret i de bundne prøvefag for 9. klasse.

Gennemsnittet endte på imponerende 8,1, hvilket er langt over landsgennemsnittet på 7,1 og en markant fremgang i forhold til året før, hvor skolen kunne fremvise et snit på beskedne 7,3.

Endelig er Ganløse-snittet næsthøjest i Egedal. Kun Balsmoseskolen i Smørum gjorde det bedre i det forgangne skoleår med et karaktersnit på 8,4.

Et dyk ned i tallene for dansk og matematik viser også, at Ganløse-eleverne havde fat i den lange ende.

I dansk opnåede man et snit på 8,1, hvilket er næsthøjest i Egedal Kommune og langt over landssnittet på 6,8.

I matematik scorede man et snit på 8,4, hvilket kun blev overgået af Balsmoseskolen. Til sammenligning ligger landssnittet på 7,0.

De flotte karakterer bliver ikke overraskende mødt med glæde og stor tilfredshed hos Lise Bjerregaard, der er distriktsskoleleder i Ganløse.

Dejligt øjebliksbillede "Jeg er både glad og stolt over vores snit i skoleåret 2018/19. Det er godt gået, og både lærere, elever og forældre fortjener stor ros," siger Lise Bjerregaard, som skynder sig at tilføje, at der ligger en masse hårdt arbejde bag resultatet.

"Vi er ikke kommet sovende til det. Man opnår ikke et snit på 8,1, hvis man ligger på den lade side, så er der ingen nem smutvej. Nu glæder vi os over resultatet. Det er et dejligt øjebliksbillede, men så kigger vi ellers fremad, for det handler om ikke at slippe grebet," siger Lise Bjerregaard.

Hvad er årsagen til jeres markante fremgang i forhold til snittet sidste år?

"Der er rigtig mange årsager. Jeg kan ikke lige pege på en bestemt grund og sige, at dét eller dét er årsagen. Vi arbejder på en bestemt og systematisk måde, som vi tror på. Vi stiller krav til vores elever, men det handler om at forberede dem bedst muligt på afgangsprøverne gennem den daglige læring, mens vi også gør meget ud af at gøre dem trygge, så de holder fokus. Derudover har vi haft fokus på øget forældre-kontakt hos nogle elever, ligesom ekstra timer i dansk og matematik kan have spillet ind på en positiv måde. Endelig har vi siden 7. klasse haft to-lærere på fagene dansk, matematik. Det giver også en god ballast."

Var overrasket Lise Bjerregaard lægger ikke skjul på, at sidste års snit på 7,3 fik skolens ledelse og lærere til at kigge indad.

"For at være helt ærlig, så var vi lidt overraskede over sidste års resultat. Derfor stillede vi os selv nogle spørgsmål for at finde svar på, hvordan vi kunne vende det. Vi har blandt andet kigget på, hvilke områder, der skulle have et ekstra fokus. Nu står vi med et positivt snit, men jeg er mere optaget af det forløb og den udvikling, som den enkelte elev har været igennem. Det betyder meget," siger Lise Bjerregaard.