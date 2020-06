Kandis-koncert i Ølstykke er aflyst

"Mange ønskede deres billetter tilbagebetalt, og der var stor usikkerhed om betingelserne for afvikling af arrangementet, så vi valgte at aflyse. Deltager-antallet ville være blevet så lavt, at det slet ikke kunne betale sig for os økonomisk," siger Helle Rasmussen fra HØJ Håndbold.