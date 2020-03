Med 500 tilskuere er der på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at aflyse Kandis-koncerten i Ølstykke fredag den 13. marts.

Kandis-koncert gennemføres

I kølvandet på fredagens pressemøde, hvor Statsminister Mette Frederiksen opfordrede til, at arrangementer med flere end 1.000 deltagere aflyses, har håndboldklubben allerede fået flere henvendelser om, hvorvidt koncerten bliver aflyst eller gennenmført.

"Vi forventer, at der kommer cirka 500 gæster til koncerten, så det er kun halvt så mange, som man har sat grænsen ved. Vi vælger at lægge os op af myndighedernes vurdering, og hvis de i den kommende uge når frem til, at man skal skærpe det yderligere, forholder vi os selvfølgelig til det. Men med de anbefalinger, der pt. er, gennemføres koncerten," siger Helle Rasmussen til Lokalavisen.