Kandis, der består af Johnny Hansen, Jens Erik Jensen, Jørgen Hein Jørgensen og Frank Thøgersen, kommer til Ølstykke for at give koncert. Pressefoto

Kandis giver koncert i Ølstykke: Nu kan du vinde billetter

Det er HØJ Håndbold, der står bag koncerten med Kandis, som kan præsentere et salg på over over 1,5 millioner plader, ligesom bandets fanklub kan mønstre knap 3.000 medlemmer.

Vil du med til koncerten, så kan du være heldig at vinde to gratis billetter lige her. Det eneste du skal gøre er at svare på, hvad bandets forsanger hedder. Kender du svaret på det spørgsmål, så skriv det i kommentarfeltet til artiklen, hvor dit fornavn og efternavn skal fremgå.