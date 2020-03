Fem beboere på Plejecentret Egeparken i Egedal er smittet med corona. Én af dem er indlagt på hospitalet. Foto: KT

Kan være flere corona-smittede på Egedal-plejecenter: Kommunen må vente et par dage med svar på nye tests

Fem beboere på Plejecentret Egeparken i Egedal er smittet med corona, og yderligere et antal mistænkes at være smittede. Kommunen må dog væbne sig med tålmodighed i forhold til at få svar på de nye tests

Lokalavisen Egedal - 30. marts 2020 kl. 17:04 Af Kenneth Tanzer

Egedal Kommune kunne tidligere i dag melde ud, at fem beboere på Plejecentret Egeparken er konstateret positive med Covid-19. Samtidig oplyser kommunen, at yderligere et antal beboere mistænkes at være smittede. De er derfor alle blevet testet i dag, men Egedal Kommune må vente lidt på svarene. "Der går nok et par dage, før vi har svar på de nye tests," siger velfærdsdirektør Søren Trier Høisgaard til Lokalavisen Egedal. Han oplyser, at fire af de smittede beboere nu er isoleret fra Egeparkens øvrige beboere, mens én af de sygdomsramte er bragt på sygehuset. "Vores læge har vurderet de smittede, og i forhold til den ene beboer, så er det vurderet nødvendigt med en indlæggelse. Jeg kan ikke oplyse om tilstanden hos den pågældende. De fire øvrige beboere er isolerede i deres boliger på Egeparken, og vi forsøger at begrænse deres færden, så de ikke har kontakt med de øvrige beboere. Derudover forsøger vi at begrænse, at beboerne mødes i fællesarealerne. Det handler om at undgå yderligere smittespredning, og alle vores tiltag er taget ud fra den vejledning og de retningslinjer, som Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler," siger Søren Trier Højsgaard, som oplyser alle pårørende til beboere på plejecentret er orienteret om situationen.

Følger retningslinjerne Søren Trier Højsgaard har ikke et bud på, hvordan og hvornår de fem beboere er blevet smittet med corona. "Det ved jeg ikke, og jeg vil heller ikke komme med et bud på det. For os er det meget vigtigt at fastslå, at vores sundhedsberedskab følger situationen tæt, ligesom vi tager alle de nødvendige forholdsregler for at forhindre smittespredning. I Egedal har vi hele tiden fulgt alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger til, hvordan vi minimerer risikoen for smittespredning. Det vil vi naturligvis fortsætte med," siger Søren Trier Højsgaard.