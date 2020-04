Se billedserie To af de fremmødte deltagere skulle ikke gå mange skridt ved Bækkegårdsskolen, før de blev mødt af synet af affald. Fotos: KT

Kampen mod affaldet: Flere Egedal-borgere tog hul på "forårsrengøringen"

På med handskerne og frem med affaldssækken. Egedal-gruppen "Rap'n Skralde" og Ølstykke-garncaféen "Moster Kenneth" bød søndag på en fælles affaldsindsamling

Poser, cigaretskodder, plastik, dåser og meget andet.

Det flyder med affald i Egedal Kommune - nogle steder er hårdere ramt end andre, men generelt har naturen i lokalområdet brug for en hjælpende hånd eller to.

Derfor stod søndagen i affaldets tegn for mange Egedal-borgere, der trods de besværlige corona-tider mødte op med god afstand på parkeringspladsen på Bækkegårdsskolen i Ølstykke.

Her havde Egedal-gruppen "Rap'n Skralde" i samarbejde med Ølstykke-garncaféen "Moster Kenneth" via Facebook inviteret til fælles affaldsindsamling, hvor de fremmødte deltagere fik udleveret et skralde-kit bestående af handsker, sække og en gribetang samt lidt godt til halsen og ganen i form af sodavand, juice og en chokoladebar.

Affaldsjægerne gik derefter, hver for sig, blandt andet mod området ved Føtex og Egedal Rådhus, Kildesø, Ølstykke Stationsby og områder i Stenløse.

Slemt langs de store veje "Man skal desværre ikke gå mange meter langs de store veje eller ved de lokale skoler før man kan samle en affaldssæk. Det er frustrerende, og derfor så vores gruppe dagens lys i 2018. Nu er vi cirka 227 i gruppen, og vi har holdt flere affaldsindsamlinger," sagde Tina Johnsen fra "Rap'n Skralde" i Egedal.

Søndagens indsamling var dog pakket ind i et nyt format.

"Det er første gang, at at vi holder en indsamling i samarbejde med "Moster Kenneth", og det er også første gang, at vi har fået en række lokale butikker, caféer og supermarkeder med som sponsorere. De har sørget for skralde-kit og lidt godt til turen. Det er vi så glade for, og hvis man inden den 10. maj har postet et billede fra sin affalds-tur på vores facebookside, så er man med i lodtrækningen om fine præmier. Først og fremmest handler det dog om at samle noget affald sammen," lød det fra Tina Johnsen, inden Jeanet Melhede fra "Moster Kenneth-caféen" tog ordet.

"Corona-nedlukningen har gjort, at der ikke er så meget at lave i caféen. Derfor ville jeg gerne bruge min tid på noget andet. Jeg endte med at tænke på en affaldsindsamling, og så faldt jeg over "Rap'n Skralde-gruppen, som jeg tog kontakt med. Sammen har vi fået arrangeret denne begivenhed, og det er vi glade for, da den årlige indsamling af Danmarks Naturfredningsforening er flyttet til efteråret," sagde Jenet Melhede.

Affaldsindsamlingen i Egedal varer frem til den 10. maj, og hvis man ikke nåede søndagens fælles kamp mod skraldet, så har man en mulighed mere på søndag den 3. maj klokken 10.00. Her er mødestedet igen Bækkegårdsskolens parkeringsplads.