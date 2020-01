Jyllinge-skoler: Ideer til opdeling skal kulegraves

Skal elever på både Jyllinge Skole og Baunehøjskolen fremover fortsat kunne gå i skole fra 0.-9. klasse på hvert sted, eller skal de skoler deles op, så man går i 0.-5. klasse på Baunehøjskolen og i 6.-9. klasse på Jyllinge Skole?

Det er stadig et åbent spørgsmål efter den seneste politiske behandling af Nordskolen, som den sammenlagte skole hedder. Som vi tidligere har omtalt i Lokalavisen, blev de to skoler sammenlagt for et halvt års tid siden, og senest har ledelsen og skolebestyrelsen på Nordskolen fremsendt en forespørgsel til Skole- og Børneudvalget.

Her stiller skolen tre mulige scenarier op, som man beder udvalget tage stilling til:

1. At man ruller beslutningen om sammenlægningen af Baunehøjskolen og Jyllinge Skole tilbage og fortsætter med to oseparate skoler med hver deres skoledistrikt og hver deres ledelse

2. At man fastholder de to matrikler med 0.-9. klasse på begge matrikler, med én ledelse og med en tildelingsmodel, som gælder for hver matrikel. Dvs. ingen elever der skal flyttes mellem matriklerne med henblik på at optimere klassernes elevtal for at imødekomme tildelingsmodellen.

3. At man beslutter en indskoling/udskoling fordelt på de to matrikler, således at mange elever vil opleve et matrikelskifte i 2020, og herefter et skifte i overgangen fra 5. til 6. klasse.

Om den sidste mulighed skriver Nordskolen:

"Bestyrelsen skal her gøre opmærksom på, at det ikke et ønske fra bestyrelsen, ligesom det er bestyrelsens opfattelse at det ej heller er et ønske fra borgerne i Jyllinge. Ligeledes er bestyrelsens opfattelse at der er flere politikere, der har ytret modstand mod denne model."