Jubel hos talent-svømmere: "Vi har ventet på at hoppe i vandet"

"Jublen var stor, faktisk var der svømmere, der ikke kunne sove i ren glæde over at de kunne komme I vandet igen. Flere af børnene ytrede endda selv ønske om at komme lidt tidligere til svømmehallerne end træningsstart, bare fordi de glædede sig så meget. Der er dog retningslinier der skal overholds, og derfor er der inden trænig blevet givet instrukser til svømmerne, ligesom frivillige forældre har hjulpet for at sikre at instrukserne blev overholdt," lyder det fra Dea Hammer Toftkær fra A6.