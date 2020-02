Jimmi og Tine Raahauge glæder sig til at overtage Egedal Fysioterapi & Rygcenter i Egedal Centret. Privatfoto

Jimmi og Tine overtager Egedal Fysioterapi & Rygcenter i Stenløse

Ølstykke-par bliver nye ejere af Egedal Fysioterapi & Rygcenter

Lokalavisen Egedal - 25. februar 2020 kl. 09:50 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er store skiftedag hos Egedal Fysioterapi & Rygcenter på Centertorvet 4 i Egedal Centret.

Indehaveren Kim L. Rasmussen har valgt at takke af og overlade klinikken til Jimmi og Tine Raahauge, som bliver nye ejere fra den 1. marts.

"Der opstod en mulighed for at vi kunne overtage klinikken, og for os var det oplagt at slå til. Vi bor i Ølstykke og kender stedet, så vi skulle ikke bruge så meget betænkningstid," siger Tine og Jimmi Raahauge, der i flere år har været tilknyttet klinikken i Stenløse.

"Kim har opbygget en god klinik, så vi råder over en god platform, men vi vil selvfølgelig forsøge at sætte vores præg på stedet. Som behandlere er det lidt en drøm, der nu går i opfyldelse. Det er specielt at få sit eget sted. Vi har en klinik, som favner bredt, og vi kommer til at gøre meget ud af, at det skal være en klinik, hvor hele familien kan få hjælp og vejledning," siger Jimmi og Tine Raahauge, som overtager klinikken med en god portion erfaring.

Tine Raahauge har i flere år arbejdet med fysioterapi, hvor hun er kørt ud til virksomheder og private, mens Jimmi Raahauge er uddannet osteopat og fysioterapeut.

Høj standard "Vi glæder os rigtig meget til at overtage klinikken. Vi vil gerne tilbyde en klinik, hvor høj faglig standard, personlig service og professionalisme er en naturlig forudsætning for alle aktiviteter. Vi vil gerne hjælpe folk med at få det bedre i deres krop - alle skal føle sig velkomne og hjemme både personale og klienter. Vi tilbyder en bred vifte af hold og seriøs behandling, som gerne skulle favne hele familien," siger Jimmi og Tine Raahauge.

Lørdag den 29. februar fra klokken 11.00 til 14.00 er der "goddag og farvel-reception i Egedal Fysioterapi & Rygcenter. Her kan man sige farvel til Kim L. Rasmussen og goddag til Tine og Jimmi Raahauge. Alle er velkomne, hvor der vil blive serveret snack og lidt til halsen.