Jens Skov skal fortsat stå i spidsen for SF i Egedal. Arkivfoto

Jens Skov bliver SF's spidskandidat: "Jeg er mega stolt"

"Jeg er mega-stolt over at partiforeningen allerede nu vælger at kåre mig som spidskandidat til kommunevalget," skriver Jens Skov i en kommentar til partiets hjemmeside.