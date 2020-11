I mere end 20 år har Jens Lysdal beskæftiget sig med klima-emnet og har lavet både videoer og sange om emnet. Nu står han bag Højskolesangbogens nye miljøsang. Pressefoto

Jens Lysdal står bag ny miljøsang i Højskolesangbogen

Den lokale musiker fra Slagslunde præsenterer en ny miljøsang i repertoiret til den nye sangbogs-udgivelse

Lokalavisen Egedal - 11. november 2020

Coronakrisen har fået danskerne til at synge sammen - på afstand.

Og tilbage i foråret lå Højskolesangbogen også for første gang på bestsellerlisten hos Arnold Busck. Senere på måneden udkommer hele Danmarks fælles sangbog i sin 19. udgave og denne gang altså med en miljøsang i repertoiret blandt de i alt 601 sange, hvoraf de 151 er nye i forhold til den forrige udgave.

Bag Højskolesangbogens nye miljøsang, 'For vist vil de komme', står teolog, forfatter og sangskriver Lisbeth Smedegaard Andersen samt den lokale musiker, sanger, komponist og klimaaktivist Jens Lysdal.

"Da jeg hørte teksten, blev jeg med det samme forelsket i den. Den tager i sit eget sprog fat om en global klima- og miljøkrise, der om noget kræver både flere ord og mere handling. Det er hamrende vigtigt, at en så stor og betydende kulturskat som Højskolesangbogen også har en miljøsang. Det har sangbogen nu, og den er jeg stolt af at have bidraget til," siger Jens Lysdal og fortsætter:

"Sangen er på samme tid meget poetisk og konkret, og selvom den sigter mod dén måde vi behandler vores miljø og natur, så er den ikke "pegefingeragtig", men inkluderende og håbefuld. Derfor kan den synges af alle der er optaget af vores miljø og natur og derfor er den for mig at se, som skabt til at blive "Danmarks nye miljø-fællessang."

Det har forlaget og sangbogsudvalgt tilsyneladende også ment, for de har udvalgt sangen til at være en af de ti sange, der skal være spydspidser i PR-arbejdet omkring den nye højskolesangbog med blandt andet podcast med tekstforfattere og komponister om de enkelte sanges tilbliven.

Videoer og klima-sange Det er ikke første gang, at Jens Lysdal bruger sin kunst til at sætte fokus på klimaet. I mere end 20 år har han beskæftiget sig med klima-emnet og har lavet både videoer og sange om emnet. Intentionen med at bruge musik/kunst i klimadebatten er, ifølge Lysdal, et nødvendigt forsøg på at nå ud til endnu flere danskere med andet end grafer og kronikker.

Siden Jens Lysdal lavede musikken til "For vist vil de komme", har han haft sangen med til alle sine koncerter som fællessang.

Overvældende "Modtagelsen har alle steder været både overvældende og entydig. De mange gode folk rundt om i landet har givet udtryk for, at der har manglet en sang, man, som værende optaget af miljø og klima, har kunnet synge sammen til sammenkomster, seminarer, i organisatorisk og virksomhedsmæssig regi og til demonstrationer. Nu kommer sangen med den nye Højskolesangbog meget bredt ud, og jeg håber inderligt, at den som en del af fællesskabet kan få endnu flere til at tale om og handle på den altødelæggende klima- og miljøkrise," siger Jens Lysdal.

Ud over at figurere i den 19. udgave af Højskolesangbogen kommer den også med på Jens Lysdals nye album, som udkommer i løbet af 2021. pressemeddelelse