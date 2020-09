Se billedserie Jan Linnebjerg har i fjorten år drevet golfklubben på Lillevang 2 i Ølstykke. Nu udvider han klubben ved at sige goddag til et nyt italiensk take away-sted. Fotos: KT

Jan Linnebjergs golfklub smager lidt på Italien

Linnebjerg Golf i Ølstykke er i rivende udvikling og har åbnet det italienske take away-køkken "More"

Lokalavisen Egedal - 29. september 2020 kl. 08:02 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Ravioli med ricotta, rullet kylling med bacon og kartoffelpuré eller en omgang spaghetti carbonara.

For mange er de italienske specialiteter en smagsoplevelse ud over det sædvanlige, og nu er det italienske køkken kommet til Ølstykke.

Hos golfklubben "Linnebjerg Golf" på Lillevang 2 har det lokale par Lykke og Artan nemlig slået dørene op til deres nye take away-sted, der går under navnet "More".

"Vi glæder os rigtig meget til byde på lidt lækkert fra et autentisk italiensk køkken," siger Lykke og Artan.

Også ejeren af den lokale golfklub, Jan Linnebjerg, jubler over det nye spisested.

"Det bliver så godt, for de laver deres mad med kærlighed for de forskellige specialiteter. Jeg måtte selvfølgelig selv prøvesmage, og jeg var solgt med det samme," siger Jan Linnebjerg, der tydeligt husker det første møde med Lykke og Artan.

"Lykke sendte mig en sms, hvor hun spurgte, om de måtte komme forbi til et møde, hvor de kunne præsentere deres ide. Det møde gik meget fint, og så er det egentlig bare gået slag i slag, fordi jeg også selv fik et par ideer undervejs. Det var for dyrt at lave baglokalet om til et køkken, så i stedet har jeg valgt at lave toiletvognen om til et lille køkken. Det har taget små to måneder, for der skulle laves en hel masse - blandt andet er der kommet nyt gulv. Samtidig har jeg fået bygget nye toiletter, så forholdene har virkeligt fået et løft," siger Jan Linnebjerg.

Han glæder sig over, at golfklubbens medlemmer nu kan blive på anlægget og få stillet sulten, når det sidste hul er vel overstået.

Farvel til pølser og toast "Vi har ikke haft mad herude før. Nogle gange har jeg smidt lidt pølser på grillen eller lavet en cowboytoast, men det har også været det. Nu får vi et take away-sted med noget god mad, som også kommer byen til gode. Alle kan jo komme herud og tage mad med hjem," siger han og understreger, at spisestedet også kan give klubben et løft.

"Nu kan vi jo opgradere menuen, når vi har afviklet matches. Det er selvfølgelig en god ting, og hvis det også kan kaste et par nye medlemmer af sig, ja så er det selvfølgelig perfekt, men jeg er egentlig mest glad for at det her kan give noget til byen, for vi ligger centralt placeret," lyder det fra Jan Linnebjerg.

I fjorten år har han stået i spidsen for golfklubben, der byder på en 9-hullersbane samt en driving range.

"Det har været nogle herlige år herude, og selvom jeg har brugt mange kræfter på at bygge det op, så er jeg tilfreds med udviklingen. Det er jo nærmest blevet mit andet hjem. Vi står også et godt sted som klub, og vi har langt over 300 medlemmer. Det er pænt, men lad os nu se, om vi ikke kan ramme 500 medlemmer. Det ville være fantastisk, men i første omgang glæder jeg mig over, at vi laver nogle tiltag, som er med til at udvikle stedet for de daglige brugere," siger Jan Linnebjerg.