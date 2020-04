I Ældre Sagens 215 lokalafdelinger, heriblandt Ølstykke, arbejder frivillige på højtryk for at hjælpe og sprede glæde. De køber ind for ældre, ringer om morgenen og hører, om alt er ok, og som besøgsvenner holder de kontakt via telefon og Skype. Én af de frivillige er Inge Hjort Nielsen, som nu bliver hyldet. Privatfoto Foto: Picasa

Inge fra Ølstykke hjælper udsatte ældre under corona-krisen: Nu bliver hun hyldet

Ældre Sagen og Interflora hylder frivillige, der giver en hånd med under corona-krisen. Én af dem er Inge Hjort Nielsen fra Ølstykke

Over hele landet hjælper Ældre Sagens frivillige til at gøre livet nemmere for udsatte ældre under Corona-krisen.

Derfor er Ældre Sagen og Interflora gået sammen om at fejre frivillige, der gør en ganske særlig indsats.

Ældre Sagens lokalafdelinger har således udvalgt 215 frivillige, som skal hyldes med en buket blomster for deres arbejde med at hjælpe dem, der i øjeblikket har ekstra brug for det.

I Ældre Sagens lokalafdeling i Ølstykke har man valgt Inge Hjort Nielsen, der har været frivillig i 13 år.

"Inge er en meget engageret leder af besøgsvenner og sørger for, at besøgsvenner og besøgsværter bliver sat sammen, så kemien passer. I denne corona situation sørger hun for, at besøgsvenner bliver telefonvenner, og hun har også selv meldt sig til Ældretelefonen og fået en ven på Fyn. En succes som Inge fortæller vidt og bredt om. Hun er ukuelig, et kreativt energibundt og et godt eksempel for vore øvrige frivillige," siger lokalformand Susanne Kongsaa.

Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup, understreger, at der er god grund til at hylde de frivillige.

"De frivillige, der modtager en buket blomster, fortjener i høj grad at blive hyldet. De modtager buketten på egne vegne, men også på vegne af de tusindvis af frivillige i Ældre Sagen, der selv i disse tider gør en stor indsats for ældre mennesker, der har behov for hjælp".

Blomsterbuketterne, som sendes til de 215 frivillige, bindes og leveres sikkert til døren af lokale Interflora-blomsterhandlere over hele Danmark.