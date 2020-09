Egedals indsats virker. Der har de seneste år været et stort fald i Egedal Kommune i antallet af elever i fuld skolevægring. Foto: Colourbox

Indsats virker: Færre elever bliver hjemme fra skole

Antallet af elever i fuld skolevægring er faldet markant i Egedal

Lokalavisen Egedal - 21. september 2020

Både Egedal Kommune og de lokale folkeskoler er nu lykkedes med at få elever i fuld skolevægring tilbage til skolen og fastholde dem i undervisningen.

Det fremgår af en orienteringsssag, som Skoleudvalget tog til efterretning på sit møde tidligere på måneden.

Tilbage i skoleåret 2016/17 var 22 elever på tværs af de lokale distrikter i fuld skolevægring, som er kendetegnet ved, at eleven over en periode slet ikke kommer i skole.

I de efterfølgende år faldt tallet til 13, 9 og 8 elever, og nu viser de seneste tal fra kommunens administration, at "blot" syv Egedal-elever er i fuld skolevægring, så på fire år har femten elever kæmpet sig tilbage på skolebænken.

Af de syv elever, som er i fuld skolevægring, så hører de fem af dem under Distriktsskole Stenløse, mens de to sidste elever skal findes i Distrikt Ølstykke og Ganløse.

"Jeg er overordentlig tilfreds med at kurven for børn i skolevægring fortsat går nedad. Det er flotte tal, men der arbejdes også intenst fra skolernes side med at gribe ind så tidligt som muligt. I skoleudvalget glæder vi os over at se, hvordan strategierne omkring forebyggende indsatser begynder at give gode resultater," siger Betina Hilligsøe (V), formand for Skoleudvalget, der bliver bakket op af udvalgets næstformand, SF's Jens Skov.

"Vi er meget glade for at se denne udvikling. Det er en stor succes for os alle, når vores børn kommer tilbage i skole," siger SF's Jens Skov.

Han mener, at det markante Egedal-fald skyldes det hårde arbejde hos både kommune, skole og forældre.

Indsats virker "Vores samlede indsats med at bygge proces og system op, så vi fanger elever tidligere i forløbet, er helt rigtig. Der kan være rigtig mange årsager til, hvorfor elever havner i skolevægring. Der kan blive stillet en diagnose eller der kan være noget privat, men ved at sætte indsatsen ind langt tidligere, så kan vi komme langt. Det er glædeligt, at vi nu ser resultatet af vores indsats," lyder det fra Jens Skov.

I forhold til antal elever med et reduceret skoleskema ligger Egedal på 35 elever på tværs af alle distrikter.

22 af dem hører til Distrikt Smørum, mens Distrikt Ganløse har næstflest med otte elever i et reduceret skema. Distrikt Stenløse og Ølstykke har henholdsvis fire og én elev med et reduceret skema.

En elev kan få et reduceret skema, når eleven af helbredsmæssige årsager ikke kan deltage i den fulde undervisning. Reduceret skema forudsætter en beskrivelse af baggrunden samt en handleplan for tilbagevenden til fuldt skema.

Skal holde øje "Vi har stadig elever i et reduceret skema, men det er bedre end at være i skolevægring, for i et reduceret skema bevarer man en vis tilknytning til skolen, som er meget vigtig. I det omfang det kan lade sig gøre, så er det også vigtigt at have et socialt netværk, når man befinder sig i et reduceret skema. Under alle omstændigheder, så har vi også et stort fokus på elever i et reduceret skema," siger Jens Skov.

"Vi er selvfølgelig også opmærksomme på, at der skal holdes øje med antallet af børn i reduceret skema. Det er langt lettere for et barn at vende retur til skolen fuldt ud, hvis der har været reduceret undervisning frem for slet ingen," siger Betina Hilligsøe.