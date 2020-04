Alt tyder på, at det går den rigtige vej med at nedbringe sygefraværet i Egedal Kommunes ældrepleje. Således viser de seneste tal et markant fald i fraværet. Foto: Adobe/Stock

Indsats har virket: Sygefraværet i Egedals ældrepleje er faldet markant

Målet er, at CSO med udgangen af 2022 har et sygefravær på maximalt 5 procent, men udvalgsformanden har svært ved at vurdere, om målsætningen er realistisk.

"Vi står midt i en corona-krise, som vi lige skal forbi først. Den kan allerede til næste år give et andet billede af sygefraværet, men lige nu og her skal vi glæde os over, at udviklingen går den rigtige vej. Vi har også nogle fantastiske medarbejdere. De fortjener en medalje for deres indsats - ikke mindst i øjeblikket," siger udvalgsformanden.

"Når man iværksætter sådan et projekt, der skal nedbringe sygefraværet, så kan man gribe det an på mange måder. Her har man gjort meget ud af at italesætte til medarbejderne, at "I er et aktiv og vi har brug for jer alle". Det fokus på den enkelte er vigtigt, og jeg ser tallene og resultatet af projekter som et udtryk for medarbejder-trivsel," lyder det fra Vicky Holst Rasmussen.