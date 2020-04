Indsamling til blomster til ældre er gået over al forventning

Se billedserie Birgitte Falk (til venstre) og Inge Kiilerich har taget initiativ til at samle ind via Facebook, så de ældre på Porsebakken i Ledøje kan få blomster på dronningens fødselsdag.

På få dage er der samlet store beløb ind i Ledøje og Gundsømagle/Jyllinge. Pengene skal gå til blomster til ældre, der sidder alene under corona-krisen

Lokalavisen Egedal - 15. april 2020 kl. 16:11 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På dronningens 80-års fødselsdag den 16. april kommer der friske blomster til plejehjemsbeboerne på Porsebakken i Ledøje. Hver af de 48 beboere får en stor sammenplantning, som kan holde på terrassen hele sommeren. Den bliver leveret af Gartneriet Haarkilde, der også leverer til Tivoli, så de ældre kan glæde sig til sindssygt flotte blomster. Det siger Inge Kiilerich, der sammen med sin nabo, Birgitte Falk, har taget initiativ til at samle ind via Facebook. ”Noget skal der jo ske i disse tider, og vi syntes, at det var en god ting, at dronning Margrethe opfordrede til at give blomster til ældre i anledning af hendes fødselsdag. Birgitte og jeg syntes, det gav mening at samle ind til de ældre i Ledøje. Vi har i forvejen rigtig mange gode tiltag og traditioner i byen, og det synes jeg også, at resultatet af vores indsamling har vidnet gevaldigt om,” siger Inge Kiilerich. I Ledøje blev der samlet 8.350 kroner ind på seks dage blandt 290 husstande. Blomsterne bliver leveret direkte til plejecentret, og de beboere, der har kræfter til det, kan selv vælge mellem sammenplantningerne.

Biler fyldt med blomster Også Lykke Nowak Lund fra Jyllinge har taget initiativ til at starte en indsamling. ”Jeg skrev til Mogens Hallager, da jeg fik ideen om en indsamling. Han er sådan en ildsjæl og et godt og hjælpsomt ansigt i byen, og så har han startet facebooksiden ’Jyllinge/Gundsømagle hjælper hinanden ved corona’. Derfor bad jeg ham om at lave et opslag om en indsamling,” fortæller Lykke Nowak Lund. Det var den 3. april, og siden er støttebeløbene strømmet ind. ”Det er gået rigtig stærkt. Jeg havde da ikke drømt om, at vi kunne havne her. Allerede i løbet af et par dage havde folk doneret 11.000 kroner, og det blev jeg meget rørt over,” siger hun. Tirsdag ved middagstid, da Lokalavisen taler med Lykke Nowak Lund, er indsamlingen nået op på 43.000 kroner. Det rækker til ca. 300 buketter, og nu har Lykke og hendes to medsammensvorne, Mogens Hallager og Tanja Nørgaard Christiansen, travlt med logistikken. Buketterne skal ud på dronningens 80-års dag den 16. april. ”Først og fremmest skal de 49 beboere på plejecenter Kastanjehaven i Jyllinge have en buket. Dem tager vi ned og afleverer ved hoveddøren, og så giver de ansatte buketterne videre til beboerne. Vi skulle jo nødig bringe noget smitte inden for dørene,” siger hun. Dernæst bliver der bundet buketter til de ældre, der bor hjemme og får besøg af hjemmeplejen. ”Vi kan jo ikke selv køre rundt til folk med godt 200 buketter, så vi får hjælp fra hjemmeplejerne til at dele buketterne ud. Hjemmeplejerne kører afsted kl. 6.00 om morgenen, og det betyder, at vi skal tidligt op og fylde deres biler med blomster,” siger Lykke Nowak Lund. De ældre også får lidt godt til ganen sammen med buketten. Kvickly i Jyllinge og Dagli’Brugsen i Gundsømagle har doneret chokolade.

Binder buketter hele dagen Isabella Bursche fra Bursches Blomster i Gundsømagle vil binde de ca. 300 buketter. ”Isabella har lukket butikken i morgen, og så kommer hun til at stå hele dagen og lave buketter. Hun har lovet, at hvis hun ikke bliver færdig i løbet af dagen, så fortsætter hun natten med,” siger Lykke Nowak Lund og tilføjer, at Isabella Bursche selv donerer ti pct. blomster oven i det indsamlede beløb. Indsamlingen fortsætter til tirsdag aften kl. 21.00 på MobilePay nummer 293113. Lykke Nowak Lund opfordrer folk til at henvende sig, hvis de kender navne på ældre, der sidder alene og som ikke er kendt af systemet.