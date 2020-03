Privatrådgiver Heidi Helleskov Henningsen og stedfortræder Sandra Greve Jørgensen fra Danske Bank i Egedal kiggede forbi Stenløse Privatskole. Privatfoto

Inden corona: Lokale skoleelever lærte om privatøkonomi

Privatrådgiver Heidi Helleskov Henningsen og stedfortræder Sandra Greve Jørgensen fra Danske Bank i Egedal underviste eleverne på Stenløse Privatskole

Igen i år blev der i to dage afholdt Pengeuge på landets skoler, indtil Coronavirussen fik Finans Danmark til at aflyse resten af ugen.

Finans Danmark stod bag og havde allieret sig med landets banker om lokal gæsteundervisning. På Stenløse Privatskole underviste privatrådgiver Heidi Helleskov Henningsen og stedfortræder Sandra Greve Jørgensen fra Danske Bank i Egedal de unge i at tage de rette økonomiske beslutninger.

"Vi havde en rigtig god formiddag. Eleverne i 7.a deltog aktivt i undervisningen og kom med mange relevante spørgsmål, og vi kom rundt om flere vigtige økonomiske emner som budget, opsparing, lån og renter", siger Sandra Greve Jørgensen.

Finans Danmark har sammen med Danmarks Matematiklærerforening udarbejdet undervisningsmaterialet til Pengeuge. Formålet er at højne børn og unges finansielle forståelse gennem undervisning i privatøkonomi. Danske Bank har støttet op om Pengeuge siden 2014, hvor det startede.

"Vi vil rigtig gerne støtte op om Pengeuge og hjælpe de unge med at få skabt nogle gode pengevaner tidligt, så de også undgår uheldige, økonomiske beslutninger, når de selv skal håndtere deres økonomi", siger Sandra Greve Jørgensen og tilføjer, at Danske Bank også underviser i penge og privatøkonomi på landets skoler og gymnasier resten af året.

Dårlige betalere Ifølge tal fra Experian, der står bag RKI-registret, er ca. 46.500 unge mellem 18 og 30 år registret i RKI som dårlige betalere. For at undgå at havne i gældsfælden er det vigtigt at have styr på sin økonomi, for eksempel med et budget, og derfor var det også en del af undervisningen i 7.a tirsdag formiddag

"Det er helt afgørende, at eleverne får en forståelse for, hvor vigtigt det er at skabe overblik over deres økonomi. Et budget er netop med til at give dem kontrollen over deres økonomi, så de kan få skabt balance mellem alle indtægter og udgifter. Derudover lærer vi dem også, hvad de skal være opmærksomme på, hvis de skal optage et lån, og hvad et begreb som ÅOP dækker over", siger Heidi Henningsen.

Også digital sikkerhed var et tema i årets Pengeuge med fokus på sikker nethandel, digital post og NemID. Et nyt emne, der blev taget op, var såkaldt 'muldyrssvindel', hvor kriminelle forsøger at misbruge unge til at hjælpe med pengeoverførsler.

"Desværre ser vi flere unge, der bliver udsat for denne type kriminalitet, så det er vigtigt at få sat fokus på det, så de unge er opmærksomme på faresignalerne, og for eksempel ikke hjælper fremmede på gaden med at overføre penge, også selvom det virker helt harmløst", siger Sandra Greve Jørgensen.