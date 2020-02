Kriminalforsorgen vil gerne opføre et stort arresthus ved Kildedal Nord. Det betyder dog ikke, at der ikke kan blive plads til et hotel eller DBU's træningsanlæg.

Send til din ven. X Artiklen: Ikke kun DBU-anlæg og hotel-projekt: Stort arresthus kan være på vej til Kildedal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ikke kun DBU-anlæg og hotel-projekt: Stort arresthus kan være på vej til Kildedal

Kriminalforsorgen viser konkret interesse for at opføre et moderne arresthus i Kildedal Nord. Byggeriet kan komme til at huse 200-300 fængslede

Lokalavisen Egedal - 04. februar 2020 kl. 10:46 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Attraktive fodbold-træningsfaciliteter og lækre hotel-faciliteter kan blive suppleret med små enkeltværelser og gittervinduer.

Som Lokalavisen Egedal tidligere har beskrevet, er der nemlig planer om et hotelprojekt i Kildedal Nord, ligesom DBU afsøger muligheden for at etablere et sjællandsk træningscenter i området.

Men de to projekter får nu selskab af Kriminalforsorgens behov for at opføre et topmoderne arresthus på cirka 30.000 bebyggede kvadratmeter i 2-4 etager med 200-300 indsatte fanger.

Projektet blev i sidste uge bekræftet af Egedal Kommune i en pressemeddelelse, hvor det blev konstateret, at Kriminalforsorgen er "væsentligt længere fremme med planerne end DBU."

Egedal-borgmester Karsten Søndergaard (V) vil dog på ingen måde afvise, at der både kan blive plads til DBU-træningscenteret, hotel- og bolig opførelsen samt et arresthus.

"Det ene projekt behøver ikke udelukke det andet. Kildedal-området er stort, og nogle af projekterne ville kunne ligge side om side i samme område i terræntilpasset arkitektur. Så vi kan ende med at to ud af tre projekter kan blive en realitet. Men som sagt. Det er stadig alt for tidligt at sælge skindet. Men jeg må sige at jeg håber og tror på en afklaring inden alt for længe, og uanset hvilken løsning vi ender med, så vil det betyde mellem 2-300 arbejdspladser til området. Det er enormt positivt for Egedal og vil kunne mærkes på området," lyder det fra Karsten Søndergaard, som dog ikke lægger skjul på, at Kriminalforsorgen har fremlagt et yderst spændende projekt.

Indledende fase "Planerne om et arresthus er spændende, fordi det først og fremmest vil udvikle Kildedal-området. Derudover kan det skabe nye arbejdspladser og yderligere tryghed for vores borgere. Kriminalforsorgen har området som prioritet nummer ét. De vil gerne lave en aftale om at flytte herud, og deres projekt er seriøst og gennemarbejdet. Vi er dog ikke i forhandlinger, som afsluttes her og nu. Vi er stadig i den indledende fase, og vi kommer ikke til at beslutte noget, før alle tre projekter er drøftet og vendt og drejet," siger Karsten Søndergaard.

Projektet er dog så langt henne, at han sammen med de øvrige byrådsmedlemmer i næste uge skal en tur til Jylland for at se nærmere på et arresthus.

"Det er en god lejlighed til at se det hele an på tætteste hold," siger Karsten Søndergaard.

Tror du at et arresthus kan samle flertal i byrådet?

"Ja, det tror jeg, men jeg ved det ikke med sikkerhed. Vi skal tage et skridt ad gangen, for vi er i en fase, hvor vi har brug for mere viden om et arresthus."

Viceborgmester Ib Sørensen (A) vil på nuværende tidspunkt ikke forholde sig konkret til arresthus-projektet.

"Staten skal løse en samfundsopgave, og i den forbindelse skal der opføres et arresthus, men generelt vil jeg sige, at der ligger tre seriøse projekter for Kildedal-området. Det er spændende for vores kommune, men jeg vil gerne vurdere dem i en sammenhæng. En kombination af projekterne er en mulighed, men jeg vil ikke begynde at gisne om hvilken kombination, der kan være den bedste. Det handler om, at vi nu får mulighed for at sætte os grundigt ind i projekterne," siger Ib Sørensen.

Rystet politiker Løsgænger Ulrik John Nielsen er dog alt andet end begejstret for udsigten til et arresthus i Egedal Kommune. I et læserbrev skriver han følgende:

"Jeg er som lokalpolitiker i Egedal Kommune rystet over, at så mange af mine kolleger i Egedal Byråd ikke har højere ambitioner for området ved Kildedal/Knardrup. En skøn naturperle, hvor der i gennem tiden er talt om mange spændende muligheder for området. Er det virkeligt ambitionen for Egedal, at ved indkørslen til kommunen på Frederikssundsvej er det første man møder, et arresthus. På dette fantastisk beliggende område burde ambitionen række højere. På mig virker det en smule uovervejet. Jeg kommer ikke til at stemme ja til et arresthus på denne placering midt i vores smukke natur og med en 6 meter høj mur omkring. Efter min mening fuldstændig malplaceret," skriver Ulrik John Nielsen.