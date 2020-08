Iben er opvokset med kunst: Nu går hendes store drøm i opfyldelse

"Jeg har altid elsket at male og tegne. Jeg startede allerede som 17-årig som grafiker/Ad'er i reklamebranchen, hvor jeg arbejdede hos flere af de store reklamebureauer. Selv efter 36 år er jeg stadigvæk i samme branche, hvor jeg nyder at være kreativ på en anden måde," siger Iben Thorsen Fehsé.

For 19 år siden begyndte hun så småt at male på lærred, hvor hun fik mulighed for at udtrykke sig med en pensel, og nu er hun klar til at udleve en stor drøm, nemlig sin første fernisering.