I morgen: Trængte Stenløse jagter point i lokalopgør

Hjemmeholdet ligger lige over nedrykningsstregen med 6 point for ni kampe - værre ser det ud for Stenløse, der efter ni kampe ligger under stregen med blot 2 point. "De blå" har stadig sin første sejr til gode, mens Ledøje-Smørum går ind til kampen med en dugfrisk 0-3 sejr over Albertslund.