I morgen: Egedals borgmester byder på virtuel kaffe

I morgen, torsdag den 7. maj, inviterer Egedals borgmester Karsten Søndergaard på kaffemøde med borgerne, men i modsætning til tidligere, så afvikles det denne gang bag skærmen grundet den nuværende corona-krise.

Kaffemødet kan følges på Egedal Kommunes Facebook-side fra kl. 16.30 til 17.30, hvor der live-streames.

Her er der tid og plads til at snakke om stort og småt i Egedal Kommune, og borgerne kan skrive deres spørgsmål i kommentarfeltet, og så vil borgmesteren forsøge at nå at svare på dem, oplyser Egedal Kommune.