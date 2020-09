I aften: Bendtner skal score i Ølstykke

Selveste Nicklas Bendtner er med, når Tårnby FF i aften gæster Ølstykke Stadion for at møde Stenløses oldboys-hold

Han har scoret et hav af mål for Danmark og spillet på nogle af de helt store klubadresser i Europa.

Men i aften klokken 19.00 skal Nicklas Bendtner prøve noget helt nyt - han skal forsøge at finde vej til netmaskerne på Ølstykke Stadion, når hans "nye" klub Tårnby FF kommer på besøg for at møde Stenløse Boldklub i landets bedste oldboys-række.