Hygiejne-hjælp til de små: Nu får Egedals børnehuse udendørs håndvaske

Genåbningen af skoler og daginstitutioner har sat kommunerne under pres for at finde brugbare løsninger, så de gældende hygiejne-regler kan overholdes.

Men i Egedal Kommune har man handlet hurtigt og tænkt kreativt for at sikre en hyppigere børne-håndvask.

"Tirsdag aften fik vi styr på antallet af håndvaske. Onsdag gik 18 kommunale medarbejdere så i gang med selve produktionen og monteringen på træpladen. Nu er arbejdet afsluttet, og samtlige børnehuse har fået en udendørs håndvask med en tilknyttet sæbedispenser," lyder det fra Jesper Bjørnager Bendtsen, gruppeleder for Center for Ejendomme og Intern Service i Egedal Kommune.

"Børnene skal vaske hænder to gange i timen udover toiletbesøg. Det stiller nogle krav til forholdene, og da vi ikke ønsker at børnene skal klumpe sig sammen om håndvasken i selve bygningen, så har vi valgt at opføre de her håndvaske udenfor. På den måde kan børnene nemmere og hurtigere komme til håndvasken, når de er på legepladsen," siger Jesper Bjørnager Bendtsen, som understreger, at den "hjemmelavede" træproduktion giver mulighed for flere håndvaske, hvis det skulle blive nødvendigt.