Hvis forsamlingsforbuddet ophæves: Lokal triatlon vender tilbage efter seks års pause

"Vi glæder os til at byde alle velkommen til en begivenhedsrig og spændende triatlon i det smukke og naturskønne landskab ved Ganløse i Egedal Kommune. Vi har over 35 års stolte traditioner for sportsbegivenheder og stævner, hvoraf mange har været Danmarksmesterskaber. Det er gennem mere end 25 år blevet til over 90 stævner, og Ganløse Triatlon er ét af Danmarks første triatlon-stævner med rødder tilbage til 1980´erne. Ruterne er tilrettelagt, så det udnytter den flotte og kuperet natur omkring Ganløse," lyder det fra idrætsformand Steffen Mattrup Lund-Hansen fra Ganløse Tri-Center.

"Vi håber naturligvis, at forsamlingsforbuddet med afholdelse af store arrangementer til og med august bliver ophævet, så forholdene bliver normaliseret. Derfor afventer vi med spænding på myndighedernes udmelding i forhold til afholdelse af udendørs-idrætsstævner. Vi ved, at Danmarks Idræts Forbund arbejder på, at udendørsidrættens snart må have en prognose på, hvordan det kommer til at udmønte sig i sommersæsonen. Indtil videre er vores plan at kunne afholde triatlon-stævnet, hvis myndighederne ikke nedlægger forbud. Vi tænker, at der også vil være interesse og en del deltagere, som glæder sig til igen at kunne komme ud til konkurrence," siger han.