Huslejestigning på 32 procent

Byrådet har vedtaget at lade huslejen stige på bostederne Skelhøj og Bakkehuset i Veksø. Pårørende til de stærkt handicappede beboere er ulykkelige og føler sig tromlet af politikerne

03. november 2020

Nich på 27 år og Rasmus på 27 år er født med så alvorlige handicap, at de er totalt afhængige af andres hjælp. Begge bor på bostedet Skelhøj i Veksø og er glade for deres boliger.

Deres mødre, Annette Loop og Dorte Gullach, glæder sig også over, at drengene har det godt på Skelhøj. Men de er stærkt utilfredse med, at kommunen vil sætte huslejen op med 32 pct. over fem år.

Ved siden af huslejestigningen skal beboerne skifte tv og internet-løsning, og det giver en ekstra udgift på mellem 400-1.000 kroner om måneden afhængigt af tv-kanaler og internethastighed.

For Annette Loop og Dorte Gullach er de ekstra 2.500 i husleje en uhørt høj stigning, og samtidig peger de på, at den dyrere internet-løsning er et problem, for tiden ved skærmen er en vigtig del af sønnernes hverdag.

Ifølge mødrene vil de to sønner ikke have råd til at betale, og de vil derfor være tvunget til at finde en anden bolig eller få pengene fra forældrene.

Både Annette Loop og Dorte Gullach har forsøgt at råbe politikerne i Egedal op, men de føler sig ikke hørt, og onsdag vedtog byrådet huslejestigningen.

"Vi har skrevet til Social- og sundhedsudvalget, og siden har vi skrevet til borgmesteren, men vi taler for døve øren. De siger, vi er medinddraget. Det er vi ikke. Vi bliver orienteret, og der er stor forskel," siger Annette Loop, som bl.a. har skrevet til borgmester Karsten Søndergaard.

Ren fiktion Mødrene til de to beboere føler sig magtesløse. Der findes ikke et pårørenderåd på Skelhøj, og de har derfor været afskåret fra at give høringssvar i forbindelse med prisstigningerne.

Ifølge de to mødre fik de pårørende information om huslejestigningerne med kort varsel.

"Boligselskabet Venbo indkaldte til møde den 6. oktober, efter at pårørende havde protesteret mod en prisstigning på tv- og internet. Men pludselig var der to dagsordener, for kommunen gav her besked om, at huslejen over kommer til at stige med 2.500 kroner om måneden over fem år. Reglerne er, at beboerne på Skelhøj skal have besked via personalet i beboelsen, men mange af beboerne er stærkt udviklingshæmmede og forstår ikke konsekvensen af en sådan besked," siger Annette Loop.

Ingen tilbud Både Anette Loop og Dorte Gullach fortæller, at stigningen rammer særligt hårdt, fordi deres sønner er på den nye førtidspensionsordning.

"Den gamle førtidspensionsordning har både plejetilskud og boligydelse, men for vores sønner er der ikke disse tilskud. Det betyder, at de vil få meget svært ved at betale en husleje på 10.000 kroner," siger Dorte Gullach, mens Anette Loop tilføjer:

"Det her er katastrofalt for min søn og for de 13 andre beboere på Skelhøj, som er på den ny førtidspension. Kommunens administration har lavet nogle økonomiske udregninger, som i mine øjne er ren fiktion. Det er mig ubegribeligt, hvordan de kan skrive, at beboere som min søn har et rådighedsbeløb på ca. 4.657 kroner pr. måned," siger hun og tilføjer:

"Men uanset hvilken pension man er på, er det ikke okay med en stigning på 2.500 kroner pr. måned. Det ville ingen finde sig i, hvis de formåede at sige fra og ikke blev tromlet ned."

Anette Loop var med til mødet 6. oktober og protesterede. Efterfølgende skrev hun til borgmesteren. Han var forstående og bad hende skrive igen, hvis hun var uenig. Men da hun skrev, fik hun intet svar.

"Nu da vi har søgt aktindsigt, kan vi se på beskeder og mails, at beslutningen om huslejestigningen på Skelhøj og Bakkehuset var truffet på forhånd. De svar, vi har fået, er bare beregnet på at dysse os ned," vurderer Annette Loop.

Hun og Dorte Gullach understreger, at Skelhøj er et fantastisk sted for deres sønner, og at de er lykkelige for, de endelig har fundet et godt sted.

"Det er også derfor, at vi vil kæmpe for det," fastslår Dorte Gullach.

Kan ikke betale Hvis politikerne fastholder, at huslejen på Skelhøj og Bakkehuset skal stige med 32 pct., vil det ifølge Dorte Gullach være forældrene, der kommer til at finde pengene.

"Kommunen kalder stigningen for en tilretning af huslejen og begrunder den med, at huslejen har været sat ulovligt lav, siden 2006. Det er vi ikke enige i," siger Annette Loop.

Som pårørende bliver det svært at finde de penge, der skal til for at deres børn kan blive boende.

"Annette og jeg er selv førtidspensionister, og vi har ikke råd. Men vores bekymring går også på fremtiden. For hvad sker der, når vi dør, og vores børn skal leve videre i flere årtier med en husleje, der ikke levner penge til briller, tandpleje, tøj, fritidsaktiviteter, specialbygget cykel o.s.v.?" spørger Dorte Gullach.

I sidste ende kan konsekvensen blive, at de to unge mænd må flytte.

"Kommunen mener, at vores sønner har fem år til at vænne sig til huslejeforhøjelsen. Men min søn lever ikke luksuriøst. Der er ikke noget, han kan vælge fra. Jo, hvis han kunne nøjes med to daglige måltider eller leve uden at være forsikret! Man skal lige huske på, at det ikke er en sæk kartofler, vi flytter rundt på," siger Annette Loop.