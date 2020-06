Hudpleje & Velvære flytter tilbage til Stenløse

"Jeg havde egentlig søgt i Egedal Centret i to år. Jeg forsøgte at etablere noget på første sal med Jeudan, men jeg måtte søge andre veje. Da jeg så en dag kørte rundt ved Dam Holme og Knud bro Allé og kiggede efter muligheder fik jeg øje på en pæn ejendom i skønne velholdte omgivelser. Dette var Stenløse Erhvervscenter. Jeg ringede straks til indehaveren og fik en god snak med udlejeren, som mente at have et passende lokale til mit behov, og så gik det ellers slag i slag. Det var i maj, og jeg er meget glad og tilfreds. Lokalet er blevet istandsat fra top til tå, og Knud Bro Allé ligger perfekt i smørhullet mellem Egedal by, Egedal station og Egedal Gymnasium - endda tæt på DCT danseskole, som jeg også samarbejder med," siger Ann Victoria Høj, der fortsætter: