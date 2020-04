Corona-stormen får dog nu Home Stenløse-Ølstykke til at tænke i nye baner. Således tilbyder den lokale mægler billedligt talt at sætte boligkompasset for de boligejere, der overvejer at sætte hjemmet til salg. Her kan man få svar på, hvordan og hvor boligmarkedet er på vej hen. Foto: Palle Peter Skov

"Men boligmarkedet har allerede forandret sig. Derfor har vi taget initiativ til et boligkompas," siger Troels Nyegaard Pedersen, indehaver af Home Stenløse-Ølstykke

Corona-krisen har blæst mange ud af kurs, men der er stadig liv i det lokale boligmarked.

Det fortæller Troels Nyegaard Pedersen, ejendomsmægler og indehaver af Home Stenløse-Ølstykke.

"Der er fortsat gang i salget af lokale boliger, men boligmarkedet er allerede er forandret," siger Troels Nyegaard Pedersen i en pressemeddelelse.

Corona-stormen får dog nu Home Stenløse-Ølstykke til at tænke i nye baner. Således tilbyder den lokale mægler billedligt talt at sætte boligkompasset for de boligejere, der overvejer at sætte hjemmet til salg. Her kan man få svar på, hvordan og hvor boligmarkedet er på vej hen.

"Vi overvåger markedet, uge for uge, by for by og tilbyder derfor et overblik og en dugfrisk status på ens boligsituation, så man præcis ved, hvor man står. Svarene kommer med en gratis salgsvurdering, der som noget nyt i denne tid også kan bestilles hurtigt og nemt via sms," siger Troels Nyegaard Pedersen og fortsætter:

Altid købere "Der er altid købere og folk med et behov for at flytte, og med de rette beslutninger og indsatser er et godt boligsalg slet ikke umuligt. Nye boliger til salg har altid købernes interesse, og i år er det nemmere at få 'nyhedens interesse', fordi udvalget af boliger til salg er lavere end for et år siden."

Han lægger ikke skjul på, at synlighed tæller for at komme godt fra start med boligsalget, og derfor tilbyder Home også en gratis online markedsføringspakke til nye boligsælgere, der vælger at sætte til salg nu, mens hverdagen og samfundet forhåbentligt langsomt bevæger sig mod nye, normale tider.