Hjerteforeningen i Egedal har tidligere gennemført arrangementet "Børnebørnenes Madværksted". Det er lige nu sat på stand-by under corona-krisen. Arkivfoto: KT

Send til din ven. X Artiklen: Hjerteforeningen Egedal under corona: "Vi har et særligt ansvar" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjerteforeningen Egedal under corona: "Vi har et særligt ansvar"

"I Hjerteforeningen har vi et særligt og stort ansvar overfor både hjertepatienterne og sundhedsmyndighedernes mulighed for at håndtere denne meget specielle og kritiske situation. Et ansvar vi selvfølgelig tager – og tager meget alvorligt," siger Keld Svendsen, formand for Hjerteforeningen i Egedal

Lokalavisen Egedal - 23. marts 2020 kl. 07:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hjerteforeningen er én af de mange foreninger, som lige nu er ramt under corona-krisen. I Egedal Kommune betyder det, at de to hold med hjertemotion og Børnebørnenes madværksted er sat på pause. "I Hjerteforeningen følger vi løbende udviklingen vedrørende Covid-19 i Danmark og de forholdsregler, myndighederne anbefaler. I Hjerteforeningen har vi et særligt og stort ansvar overfor både hjertepatienterne og sundhedsmyndighedernes mulighed for at håndtere denne meget specielle og kritiske situation. Et ansvar vi selvfølgelig tager – og tager meget alvorligt. Frem til den 14. april gennemfører Hjerteforeningen ikke nogen aktiviteter og arrangementer, der enten er målrettet hjertepatienter, eller hvor både hjertepatienter og andre borgere tænkes at deltage," siger Keld Svendsen, formand for Hjerteforeningen i Egedal.

Hjertelinjen 70 25 00 00 og hjerteforeningen.dk/corona Hjerteforeningen har indsat ekstra mandskab, og har haft udvidet åbningstiderne på Hjertelinjen, for at sikre at alle hjertepatienter og deres pårørende kan få den fornødne rådgivning i denne svære tid. Hjerteforeningen oplyser i en pressemeddelelse, at der i den seneste tid været en ti-dobling af henvendelser på Hjertelinjen, hvorfor al sundhedsfagligt personale i Hjerteforeningen er kanaliseret over på Hjertelinjen. Dygtige medarbejdere knokler hver dag fra kl. 9 – 16 for at besvare de mange gode spørgsmål i forhold til, hvordan man særligt som hjertepatient skal forholde sig til Covid-19.

Favner bredt "Henvendelserne til Hjertelinjen favner meget bredt, men der er også særlige temaer, som går igen. Mange patienter er optagede af, hvor sårbare de er med netop deres diagnose og sygdomshistorik. Der er også usikkerhed og spørgsmål til arbejdssituationen – om patienter bør blive ved med at arbejde og dermed udsætte sig selv for smitte og pårørende, som er bekymrede for at tage smitte med hjem til deres hjertesyge ægtefæller eller børn. De seneste dage er der desuden begyndt at komme opkald fra patienter, som føler sig isolerede og ensomme, fordi deres relationer er skåret ned, og mange særligt nye hjertepatienter oplever jo nu, at der ikke længere er lægesamtaler og rehabilitering planlagt for dem. De oplever derfor tomrum og ensomhedsfølelse. Nogle får også decideret angst over, hvordan det vil gå dem, hvis de rammes af Covid-19," oplyser Keld Svendsen fra Egedal.