Egedal Kommune scorer en fornem 17. plads i ny analyse over danskernes foretrukne sted at bo. Arkivfoto

Her vil danskerne bo: Egedal topper i Nordsjælland

I analysen gøres boligsøgernes interesse for de forskellige kommuner indbyrdes sammenlignelige ved at relatere antallet af søgninger i en kommune med den pågældende kommunes indbyggertal. Indekstallet fremkommer så ved at gange dette tal med 100.

Analysens klare vinder er Dragør Kommune topper med et indekstal på 69.853, hvilket er markant højere end efterfølgeren Tårnby med et indekstal på 26.666. Set med lokale briller, så ligger Egedal pænt placeret i analysen.

17. plads

Kommunen sniger sig nemlig ind på en landsdækkende 17. plads med et indekstal på 6.528, og det er nok til at snuppe sejren over de øvrige nordsjællandske kommuner. Således kommer Allerød ind på en 22. plads med indekstal på 6.036, mens Frederikssund ligger på en 25. plads med et indekstal på 4.884. Furesø ligger nede som nummer 48 med 3.027 i indekstal.