På Edelgavevej, Spydbakken, Overdrevsvej og Klokkekildevej må man i dag køre 80 km/t, men hastigheden kan ende med at ryge ned på 60 km/t. Foto: KT

Send til din ven. X Artiklen: Her kan hastigheden blive sat ned i Egedal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her kan hastigheden blive sat ned i Egedal

Kommunen har udset sig flere veje, hvor Nordsjællands Politi kan vælge at sænke hastighedsgrænsen

Lokalavisen Egedal - 04. september 2020 kl. 08:02 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egedal Kommune har stor fokus på hastigheden på de kommunale veje.

Senest er farten, med politiets godkendelse, sat ned på blandt andet Skovvangsvej, Nonnemosen mellem Smørum og Hove samt Måløvvej fra Bogøgårdsvej til Ganløse.

Men ifølge en status fra kommunens administration, som onsdag var til orientering i Teknik- og Miljøudvalget, så kan en hastighedsnedsættelse også blive aktuel på flere andre veje i lokalområdet.

Netop nu afventer man resultatet af en række fart-målinger på blandt andet Edelgavevej i Smørum, Spydbakken i Veksø, Klokkekildevej mellem Slagslunde og Buresø samt Overdrevsvej mellem Hove og Nybølle.

Alle steder er det umiddelbart ønsket fra kommunen, at farten på de nuværende 80 km/t sættes ned til 60 km/t.

Politiets beslutning "De her ønsker er fremlagt af os politikere, fordi vi enten selv er bekendt med hastigheds-udfordringen på en bestemt vej eller fordi vi har fået henvendelser fra borgere. Vores kommunale vejgruppe kommer så med en rådgivning og en vurdering efter de har undersøgt den pågældende vej, og så er det i sidste ende op til Nordsjællands Politi at kigge på en samlet vurdering og træffe en afgørelse. Beslutningen ligger hos dem," siger Bo Vesth (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune.

På Langdyssevej i Ølstykke har vejgruppen dog vurderet, at der ikke er behov for en hastighedsnedsættelse fra 80 km/t til 60 km/t, når målingerne har vist, at gennemsnitshastigheden er under 50 km/t.

"Det samme er konklusionen på Sperrestrupvej, hvor vi også har målt hastigheden, så vores vejgruppe arbejder grundigt med de her ting," siger Bo Vesth.

Han lægger ikke skjul på, at kommunens "liste" med veje, hvor en hastighedsnedsættelse kan blive en realitet, hele tiden bliver opdateret.

"Listen er i princippet aldrig endelig. Der dukker ofte nye veje op, hvor vi gerne vil kigge på at sænke hastigheden. Det giver god mening at kigge på hastigheden på de veje, der ligger ved skoler, daginstitutioner og plejehjem - også hvis det kan skabe mere tryghed," siger Bo Vesth, der understreger, at Egedal Kommune ikke råder over de såkaldte "sorte pletter" med flere trafikulykker til følge.

"Vi har heldigvis ikke de her livsfarlige veje, som kræver en akut indsats, men vi har nogle veje, som vi gerne vil kigge nærmere på i forhold til hastighed, og så har vi veje, hvor tryghedsskabende foranstaltninger har vores fokus," siger Bo Vesth.