Her er budgetforslaget fra SF og Lokallisten Ny Egedal

Der er fokus på både børn og ældre i det nye budgetforslag, som SF og Lokallisten Ny Egedal i dag har præsenteret

Lokallisten Ny Egedal og SF er som bekendt gået sammen om et alternativt budget til andenbehandlingen i byrådet på onsdag.

Her ses det samlede budgetforslag fra de to partier, hvor man sætter fokus på, hvad man vil på de forskellige områder.

Børne og unge området:

1. Genindførsel af hjemmepasningsordningen

2. Understøttelse af flere dagplejepladser

3. Minimumsnormeringer fra 2022 i dagtilbud

4. Økologisk Frugtordning

5. Gratis introperiode i vores klubber

6: Skoleområdet

1. Forberedelsestid til særlige inklusionstiltag og differentieret undervisning eller pædagogisk/didaktisk udviklingsarbejde.

2. Klasseloft 0. årgang - ønsket er at sænke klassekvotienten til 24 elever. Det starter vi en indfasning af i alle 0-klasser.

3. Lejrskole med 4 overnatninger i 7. klasse

4. Ansættelse af et årsværk med henblik på at udbrede kendskab til og forståelsen for børn og unge med psykiske lidelser og vanskeligheder generelt i skolesystemet og blandt Egedals borgere.

Erhvervsområdet

1. Omprioritering af midler afsæt til Værebro Erhvervsområde til fordel for ALLE erhvervsområder i hele kommunen.

Socialområdet

1. Borgere med handicappede børn og unge - skal have den hjælp de har brug for.

2. Genbrugsbutik. Efter nedlukning af genbrugsbutikken i Smørum har det været et stort borgerønske at få den genåbnet. Den var udover at fungere som mødested og genbrugsbutik for borgerne, en socialøkonomisk virksomhed, der hjalp udsatte borgere videre i livet.

Ældreområdet

1. Mere fast personale på plejecentrene. Mange ældre oplever at der er stor udskiftning i plejepersonalet - dels pga. stor vikardækning og dels fordi vi har en stor udskiftning i det faste personale.

2. Flere aktiviteter på ældreområdet. De ældre har stor glæde af at blive aktiveret og det styrker deres sociale bånd og dermed deres psykiske og fysiske velbefinde. Også de ælder skal mærke visionen om verdens bedste hverdag.

Miljøområdet

1. Udsmykning af Kommunen - bl.a. blomsterkummer ved alle indkørselsveje.

2. Fremme af biodiversitet i form af tilsåning af engblomster ved grønne områder f.eks. i rundkørsler og midterrabatter.

3. Pulje til nul-emissionsbusser

Transportområdet

1. Busser i Ledøje og Smørum. Infrastrukturen i Ledøje og Smørum er berørt af at der ikke er tilstrækkelig busdrift - ikke mindst for pendlere som har svært ved at komme til og fra deres arbejdsplads.

Kulturområdet

1. Medborgerhus - Liselund hovedbygning i samarbejde med bylaug. Når kultur er noget der skal skabes og drives af borgerne selv er det naturligt at lytte til borgernes inderlige ønske om at have et sted at være. I Ganløse har borgerne længe kæmpet for at blive hørt om at få lov at drive hovedhuset på Liselund videre som borgerhus. Det er her kulturen opstår - i tæt samspil mellem dens udøvere, publikum og alle os andre.

2. Ekstra Kulturhusvært - Stenløse Kulturhus. Her er et godt eksempel på at vi har ønsket et kulturhus og i fællesskab med borgere fået det etableret. Nu viser det sig at der er konflikter mellem grupper af borgere, der har interesse i at være der samtidigt og der er brug for lidt mere støtte udefra til at få sat lidt ramme for huset og servicere de mange interesserede brugere. Forslaget blev allerede stillet sidste år af SF, og da forliget byggende på Borgmesterens budgetudspil allerede har dette med, foreslår vi det udvidet med en ekstra Kulturhusvært til at dække de mange timer Stenløse Kulturhus har åbent, samt ferier, sygdom o. lign.

Borgerinddragelse og levende demokrati

1. Streaming af byrådsmøder. Corona er stadig en del af hverdagen og det vil den være en rum tid endnu. En af de gode erfaringer vi har høstet af den ufrivillig anderledes hverdag, er at mange borgere har fulgt og taget del i vores nære demokrati, ved at følge møder hjemmefra. Det vil vi gerne give dem mulighed for at blive ved med, så alle borgere - uanset helbred - kan deltage i vores nære demokrati.