Nu bliver der hele tre valg på samme dag i Egedal den 21. november næste år. Arkivfoto.

Hele tre valg på samme dag: Nu også til Seniorrådet

Tidligere har valg til Seniorrådet været med brevstemmer. Det ændres fra næste år

Lokalavisen Egedal - 05. oktober 2020 kl. 09:38 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Når vi skal til valgurnerne om lidt over et år, den 21. november 2021, vil der i Egedal ikke kun blive afholdt valg til kommunen og regionen. Et tredje valg, til Seniorrådet, vil blive afviklet på samme dag.

Det ligger fast, efter byrådet besluttede på sit seneste møde at give grønt lys til det der kaldes et fremmødevalg.

Hidtil er valget til Seniorrådet i Egedal foregået med brevstemmer i september måned samme år som kommunal- og regionsrådsvalget. Rådet sidder også for fire år ad gangen, i samme valgperiode som byråd og regionoer, og alle borgere, der er fyldt 60 år på afstemnings-tidspunktet, har ret til at stemme og stille op til Seniorrådet.

Men Seniorrådet har anmodet kommunen om at få lov at lade valghandlingen foregå med direkte fremmøde, som det kendes ved de store, politiske valg - til byråd, regioner, Folketinget og EU-parlamentet.

Det har været med en begrundelse om at det vil hæve stemmeprocenten, da erfaringer fra andre kommuner viser en betydeligt højere stemmeprocent ved fremmødevalg sammenlignet med et brevstemmevalg.

Ved det seneste valg i 2017 var stemmeprocenten godt 40 procent i Egedal. Til sammenligning var stemmeprocenten 62 i Frederikssund Kommune, hvor man gennemfører valgene til Ældrerådet, som det kaldes her, som fremmødevalg samtidig med kommunalvalget.

Flere kommuner har haft fremmødevalg til Ældrerådet eller Seniorrådet i mange år, blandt andet Albertslund.

"Et kæmpe ønske" "Kommunen har en saglig og naturlig interesse i at understøtte det lokale demokrati. Hvis stemmeprocenten hæves, vil Seniorrådet opnå et bredere mandat blandt de stemmeberettigede", lød det i indstillingen fra administrationen til byrådet.

Her kvitterede man med en enstemmig beslutning.

"Der har været et kæmpe ønske for Seniorrådet om at afholde fremmødevalg, når der er kommunal- og regionsrådsvalg. Jeg kan kun anbefale at det bliver besluttet", sagde Vicky Holst Rasmussen (Soc.), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Charlotte Haagendrup (Kons.), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget, erklærede sig "fuldstændig enig":

"Det har været et længe og stort ønske. Jeg er lykkelig for at vi kan imødekomme det nu."