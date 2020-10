Anita Petersen (tv) er frivillig gåvært for medlemmer i ?Gåfællesskab Egedal ? Bevæg dig for livet?. Her er hun på gåtur ad naturstien mellem Stenløse og Søsum i Egedal kommune. Foto privat.

Har rundet 250 medlemmer: Lokalt gå-fællesskab hitter

Anita Petersen fra Ølstykke jubler over opbakningen til "Gåfællesskab Egedal", som kun har et enkelt år på bagen

Lokalavisen Egedal - 20. oktober 2020 kl. 13:31 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Nu er det snart et år siden, at Anita Petersen tog initiativ til at opstarte 'Gåfællesskab Egedal', som del af det landsdækkende projekt 'Bevæg dig for livet', så vi kan komme ud at være aktive sammen. Målet er at danskerne er den mest aktive nation i 2025.

"Jeg blev utrolig glad for at se, hvor hurtigt medlemstallet voksede i vores gruppe, og det vokser fortsat. Vi er omkring 250 medlemmer nu efter ét år," siger Anita Petersen i en pressemeddelelse.

Hun er frivillig gåvært for gåfællesskabet, hvor det er gratis at være med.

"Jeg planlægger gåturene lokalt i og omkring byerne i Egedal Kommune. Det er vigtigt for mig, at ruterne har et grønt islæt, så man får mulighed for at nyde den smukke natur, som vi har i vores lokalområde" siger Anita og fortsætter:

"Flere medlemmer har været overraskede over at opdage vores skjulte grønne naturperler, selvom de har boet her i mange år".

Anita Petersen er selv født og opvokset i Ølstykke og giver udtryk for, at det er dejligt at se området omkring ens barndomsby på en ny måde med vandrestøvler på.

"Særligt at opleve det sammen med andre gåglade mennesker, som enten har en tilknytning til området eller som kommer udefra og er nysgerrige på at opleve vores lokalområde og være en del af fællesskabet," siger hun.

Corona-forholdsregler Gåturene på ca. 5 til 10 km bliver slået op i fællesskabets facebookgruppe 'Gåfællesskab Egedal - Bevæg dig for livet'. Der er pt faste gådage onsdag og søndag i lige uger.

"Interessen for at andre har lyst til at komme med ud at gå tur har givet mig en stor glæde som gåvært. Jeg har været meget vedholdende med at arrangere gåture, også selvom vejrudsigten måske ikke altid ser strålende ud." siger Anita Petersen, som savnede gåturene i fællesskabet, da Danmark lukkede ned i foråret.

"Lige så snart vi måtte komme ud at gå sammen igen, så startede jeg turene op med Covid-19 forholdsregler. Og vi tager fortsat fælles hensyn til hinanden, når vi er ude at gå," lyder det fra Anita.

Det er helt op til én selv, hvilke ture man går med på. Medlemmerne må også gerne arrangere gåture i gruppen.