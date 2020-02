Hærværk mod bil og kørsel uden førerret

En Mercedes på Heimdalsvej i Ølstykke blev udsat for hærværk

En bilejer fra Ølstykke mødte søndag morgen et sørgeligt syn, da han kunne konstatere, at hans bil - en Mercedes - der havde holdt parkeret på Heimdalsvej var blevet udsat for hærværk.