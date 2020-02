Egedal Familiehus, der ligger i Stenløse Syd, har siden oprettelsen i 2017 rådet over to familiepladser og tre ungepladser. Det bliver der nu lavet om på. Foto: KT

Grønt lys til omlægning af familiehus: Nu skal pladserne gå til trængte unge

Alt tyder på, at samtlige fem pladser i Egedal Familiehus omlægges til unge med komplekse problematikker. Det sker for at imødekomme et stigende behov. Udvalgsformand Vicky Holst Rasmussen (A) erkender vigtigheden af at hjælpe de unge

Lokalavisen Egedal - 18. februar 2020 kl. 08:21 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egedal Familiehus i Stenløse Syd står foran en større omlægning.

Det står klart efter det seneste møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Her kunne politikerne "tage til efterretning", at samtlige fem pladser i det kommunale familiehus fremover skal omlægges til unge med komplekse problematikker. Dermed bliver de nuværende to familiepladser "sløjfet".

"Vi råder over et fleksibelt familiehus, hvor vi kan skrue på målgrupperne for at dække det behov, der ligger foran os. Lige nu møder vi et behov for at hjælpe unge mennesker, der af den ene eller anden grund er udfordret. Dem vil vi gerne tage hånd om herhjemme i stedet for at sende dem ud af kommunen. Det handler om at justere på vores tilbud, så vi kan dække de målgrupper, der har det største behov. Det er vigtigt,," siger Vicky Holst Rasmussen (A), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Omlægningen betyder dog ikke, at trængte Egedal-familier lades i stikken.

"Selvom de fem pladser skal benyttes af unge mennesker, så vil der naturligvis stadig blive taget hånd om familierne, der har brug for hjælp. De vil fortsat blive visiteret, men fremover kan behandlingen foregå på eksempelvis Tofteparken," siger Vicky Holst Rasmussen.

Egedal Familiehus blev taget i brug november 2017, og indtil nu har der været to familiepladser til familier med børn i alderen 0-14 år samt tre ungepladser for unge i alderen 12-18 år.

Fungerer ikke sammen Men i august 2019 kunne Socialtilsynet påpege i en tilsynsrapport, at de to målgrupper i Egedal Familiehus ikke fungerer optimalt sammen, og at det kan gå ud over trivsel for begge målgrupper.

Den melding har man efterfølgende anerkendt hos kommunens administration.

"Visiteringen til Egedal Familiehus har været vanskelig, da der skulle tages højde for de to målgruppers interne samspil. På den baggrund har der i perioder været tomme pladser i Egedal Familiehus, og derfor ansøger vi Socialtilsynet om at omlægge alle fem pladser til unge med komplekse problematikker - både for at skabe de bedst mulige rammer for trivsel for Egedal Familiehus målgruppe samt sikre en stabil drift af huset," lyder det fra administrationen.

Hvis omlægningen som ventet bliver godkendt senere på måneden i Egedal byråd, så vil målgruppen fremadrettet være en mere udfordret målgruppe, end det er i dag.

"Sådan ser det ud i den nærmeste fremtid, men som sagt er vores familiehus fleksibelt og kan dække flere målgrupper. Det er styrken ved huset," siger Vicky Holst Rasmussen.