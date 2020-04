En midlertidig pasautomat skal nu prøves af som forsøg på Smørum Bibliotek.

Grønt lys til forsøg: Pasautomat placeres på Smørum Bibliotek

I forsommeren kan borgerne benytte en pasautomat på biblioteket i Smørum

Lokalavisen Egedal - 21. april 2020 kl. 08:15 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal Kommune har på sit seneste møde besluttet, at der i forsommeren 2020 kan placeres en pasautomat på Smørum Bibliotek - i første omgang som et forsøg.

Beslutningen kommer efter byrådets vedtagelse af "Budget 2020", hvor effektivisering via digitalisering er et fokusområdet. I den forbindelse har man afsat 200.000 kr. til indkøb af en pasautomat med mulighed for delvis selvbetjening på andre adresser end rådhuset. Den nye pasautomat bliver altså placeret på Smørum Bibliotek med henblik på at vurdere, hvordan en pasautomat på biblioteket kan afhjælpe perioden frem til sommerferien, hvor der typisk udstedes mange nye pas.

"En pasautomat giver borgerne mulighed for en høj grad af selvbetjening. For at overholde de nuværende regler for udstedelse af pas, er det dog fortsat et krav, at automaten placeres på en lokation, hvor personale kan bistå med registrering af fingeraftryk," lyder det i sagsfremstillingen.

For at sikre, at der er personale til at bistå med fingeraftryk, skal borgerne bestille tid til pasautomaten, på samme måde som der i dag bestilles tid til borgerservice.

Evalueres i juli "Det forventes, at der indenfor bibliotekets åbningstider fremadrettet kan tilbydes tid til pasautomaten i nogle timer mandag aften og lørdag formiddag. En pasautomat på biblioteket giver dermed mulighed for en serviceudvidelse, som det forventes, at særligt familier med skolebørn og borgere, der har svært ved at få fri fra arbejde, kan få stor gavn af," skriver administrationen i Egedal Kommune.

Efterspørgslen efter tider til nyt pas via delvis selvbetjening på biblioteket evalueres i juli måned, hvor det også kan vurderes, om en pasautomat på biblioteket som forventet afhjælper og understøtter den gode borgerservice. Derefter kan det vurderes, om det er hensigtsmæssigt at placere pasautomaten på biblioteket permanent.