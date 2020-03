Grønt lys fra byrådet: Ny kunstgræsbane og nyt LED-lysanlæg i Smørum

Oprindeligt blev der afsat fem millioner kroner i kommunens investeringsplan, men efter efter en gennemgang med rådgiver og brugere, er projektet formet således, at klubbens ønsker kan opfyldes for fire millioner kroner.

Her til aften kunne byrådet i Egedal Kommune nikke "ja" til et projekt, hvor den lokale fodboldklub kan se frem til både en ny kunstgræsbane samt et nyt LED-lysanlæg, der både kan oplyse den nuværende og kommende bane.

I flere år har Ledøje-Smørum Fodboldklub kæmpet for en ny kunstgræsbane og bedre belysning på den eksisterende bane, men nu har kampen langt om længe kastet et positivt resultat af sig.

Særlig glad

Etableringen af kunstgræsbanen vil følge samme tidsplan som lysanlægget. Det betyder, at arbejdet finder sted fra april til oktober, inden de nye faciliteter kan tages i brug i til oktober.

"Jeg er særlig glad for denne beslutning. Selvom der er lys på den nuværende bane, så skinner det, ifølge naboerne, alle andre steder end på banen. Det får vi gjort noget ved nu, ligesom klubbens store ønske om endnu en kunstgræsbane bliver indfriet. Det har ikke været vores plan at finde midlerne til en ny bane. Dem har klubben selv skaffet, hvilket er utroligt flot. Jeg kan også kun rose den proces og dialog, som vi har haft med klubben," sagde Charlotte Haagendrup (C), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget, på onsdagens byrådsmøde.

Venstres Bo Vesth kunne tilslutte sig støtten til Ledøje-Smørum, men han benyttede også lejligheden til at rette fokus mod anlægget i Stenløse.

"Det er fantastisk for Ledøje-Smørum, men det er mit håb, at denne sag kan få os til at kigge rundt på de øvrige anlæg i kommunen. Der er steder, hvor der mangler lys, så det her er forhåbentlig startskuddet," lød det fra Bo Vesth.