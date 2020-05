Her ses kortet over det store område i Ølstykke, der er omfattet af fjernvarme-projektet fra Egedal Fjernvarme A/S. Foto: Egedal Kommune

Grønt lys: Stort fjernvarme-projekt er på vej til Ølstykke

Alt tyder på, at det såkaldte "Dronningekvarter" i Ølstykke skal forsynes med fjernvarme fra Egedal Fjernvarme A/S.

"Det er et projekt, som blandt andet vil reducere CO2-udledningen, og flere borgere har givet positive tilkendegivelser," sagde Bo Vesth (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Fjernvarme-projektet, der blandt andet kommer til at dække Dronning Dagmars Vej, Dronning Ingrids Vej, Dronning Margrethes Vej, Københavnsvej samt Gl. Ølstykke og Bryggertorvet, er i overensstemmelse med målsætningen fra Varmeforsyningsloven. Den pålægger Egedal Kommune som myndighed på fjernvarmeområdet at øge fokus på CO2-neutrale brændsler og vedvarende energi i kollektiv energiforsyning.

Besparelse i vente

Beregningerne viser, at projektforslaget giver en årlig brugerøkonomisk besparelse på 9.498 kr. for et standardhus på 130 m2 med oliefyr og en merudgift på 247 kr. om året for et standardhus med gasfyr.