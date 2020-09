God underholdning for de små: Dukketeater på biblioteket

Nu kan familiens mindste godt begynde at glæde sig til Ragnhilds hyggelige dukketeater om det at være lille. "Dengang du var lille" er Ragnhilds store billedbog om dengang, hun var lille. Det handler også lidt om dig, og dengang du var lille, og om alt det man skal lære, når man kommer til verden. Man møder nye venner og lærer at turde lidt mere for hver dag, der går. Og pludselig er man stor nok til at tage hul på et nyt kapitel.