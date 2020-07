Glæde i LSF: Så er vi i gang igen

Der er igen ved at komme godt gang i Ledøje-Smørum Fodbold (LSF).

Klubben har her i sommer haft en succesrig fodboldskole i gang, og nu skuer man mod efterårssæsonen. Som tegner til at blive en spændende sæson.

"Senior 1 er stadigvæk at finde i Danmarksserien, og vi har fået en forholdsvis god lodtrækning. Der bliver kamp om pladserne da senior 2 er rykket op i Sjællandsserien - et udkom af den lidt specielle sæson sidste år. Men vi er der og det er ikke mange klubber - hvis nogen - der har et hold i Danmarksserien og Sjællandsserien", siger Peter Wagner fra LSF.